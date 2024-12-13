إعمار العقارية: توزيع 100% من رأس المال كأرباح لعام 2024

أعلنت شركة إعمار العقارية، عن قرارها بتوزيع 100% من رأس مالها كأرباح للمساهمين عن عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليارات درهم (2.4 مليار دولار أميركي). ويُجسّد هذا القرار التزام الشركة الراسخ بتعظيم قيمة استثمارات المساهمين، كما يعكس أداءها المالي القوي من خلال مضاعفة الأرباح المدفوعة في عام 2023 التي بلغت 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، ما يُبرز النمو اللافت الذي تحقّقه الشركة.

ويمثّل توزيع الأرباح لهذا العام خطوة بارزة في مسيرة إعمار، حيث ساهم في رفع القيمة الإجمالية للاستثمارات الأولية لتصل إلى حوالي أربعة أضعاف منذ تأسيس الشركة. ويُظهر هذا الإنجاز قدرة الشركة المستمرّة على تحقيق عوائد متميّزة، مع الحفاظ على استراتيجيتها القائمة على الابتكار والنمو المستدام.

وشهد عام 2024 أداءً استثنائياً لإعمار العقارية استكمالاً لسجّلها الحافل بالنجاحات في الأعوام السابقة. إذ حقّقت الشركة مستويات غير مسبوقة في مبيعاتها العقارية، مدعومة بمشروعات مبتكرة، وثقة متزايدة من العملاء، واستراتيجية مدروسة تركّز على الجودة والنموّ. وتؤكد هذه النتائج على دور إعمار المحوريّ في دعم قطاع العقارات والاقتصاد في دبي.

وتأتي إنجازات إعمار بالتكامل مع رؤية دبي المستقبلية وبالتوازي مع سياساتها الطموحة، والتي تهدف إلى تأسيس بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتشجيع التنمية المستدامة. كما تعكس مسيرة الشركة التزام الإمارة بدعم الابتكار وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والتقدّم الاقتصادي.

وفي هذا السياق، قال مؤسّس شركة إعمار العقارية، محمّد العبار: "لطالما ارتكز نهجنا في إعمار إلى تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا، وتوزيع نسبة 100% من رأس المال كأرباح لهذا العام إنما هو انعكاس مباشر لهذا الالتزام. نحن فخورون بتحقيق عوائد لمستثمرينا الأوائل بما يعادل أربعة أضعاف استثماراتهم، وهذا الإنجاز يعكس ثقة المساهمين في رؤيتنا وتركيزنا الدائم على الابتكار، والتميّز التشغيلي، وتقديم مشروعات راقية تضيف قيمة للحياة وتعزّز مكانة دبي عالمياً".

ويتوافق هذا النجاح مع استراتيجية إعمار بعيدة المدى لتعزيز القيمة للمساهمين وترسيخ حضورها في الأسواق الرئيسية. ومن خلال الاستثمار في التحوّل الرقمي، ومنح الأولوية للاستدامة، وتطوير الكوادر البشرية، تواصل إعمار ريادتها في قطاع التطوير العقاري على المستويين المحلي والعالمي.