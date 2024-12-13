حمدان بن محمد: الذكاء الاصطناعي هو المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، وأن دبي تشهد نمواً متواصلاً وتوسعاً مستمراً لقطاع الذكاء الاصطناعي، وفرصه الواعدة، وإمكاناته اللامحدودة، وزيادة في أعداد المشاريع والشركات والشراكات المتخصصة فيه.

وشدد سموه على أهمية قطاع الذكاء الاصطناعي في دبي، تزامناً مع صدور نتائج دراسة حديثة مختصة بنمو قطاع الذكاء الاصطناعي في دبي، من إعداد «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي رصد وجود أكثر من 800 شركة معتمدة تعمل بمجال الذكاء الاصطناعي في دبي.

وقال سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دبي مستمرة في تنمية قطاع الذكاء الاصطناعي».

بنية متطورة

وقال سموه، أمس، في تدوينة على منصة «إكس»: «اطلعت (اليوم) على دراسة حديثة أعدها (مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي)، تشير إلى وجود أكثر من 800 شركة تكنولوجية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي في دبي.. غالبية تلك الشركات ورواد أعمالها اختاروا دبي مقراً لهم، مستفيدين من البنية التحتية والتشريعية المتطورة، والخدمات الرائدة لاختبار وتطبيق التقنيات وفقاً لخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي.. مستقبل العالم سيعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، ونجاحنا وتفوقنا في عالم الغد يعتمد على قدرتنا اليوم على اتخاذ قرارات جريئة، وتوفير أفضل بيئة أعمال في العالم».

وأضاف سموه: «دبي ستكون في قلب التحولات التكنولوجية الكبرى، لتقود المشهد معتمدةً على كفاءاتنا الوطنية وشراكاتنا العالمية، فالمستقبل هو دبي، ودبي هي المستقبل».

آفاق جديدة

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن شراكات القطاعين الحكومي والخاص، والمبادرات الاستراتيجية والخطط المدروسة، ضاعفت الاستثمارات في فرص الذكاء الاصطناعي بدبي، وأن خطة دبي لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي مكّنت مشاريع ناشئة وشركات عالمية من فتح آفاق جديدة من دبي في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.

وتشير الدراسة إلى وجود أكثر من 800 شركة تكنولوجية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بمدينة دبي، وأن 66% من هذه الشركات اختارت دبي مقراً عالمياً لتجربة واختبار وتطبيق مختلف استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، 48% منها تركّز على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي بشكل رئيس، كما أن 72% من هذه الشركات التكنولوجية هي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

مؤشرات حيوية نوعية

ويعدّد التقرير مؤشرات حيوية نوعية لقطاع الذكاء الاصطناعي في دبي، أبرزها الزيادة كماً ونوعاً في أعداد الشركات المتخصصة في تطبيقات واستخدامات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في دبي خلال فترة زمنية قصيرة، وتَركَّزَ نحو ثلاثة أرباع تلك الشركات ضمن فئات الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة، مع اختيار ثلثيها لدبي مقراً رئيساً لها، وتركيز نصفها تقريباً على قطاع البرمجيات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأعد التقرير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات في دبي، بهدف دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات القادمة في مختلف القطاعات الحيوية.

مبادرات مستمرة مؤثرة

وتشكل النتائج المتقدمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وجذب الشركات المتخصصة فيه إلى دبي نتيجة عملية لسلسلة مبادرات استراتيجية مثمرة ومؤثرة في مجال ترسيخ دعائم منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي وفرصه الواعدة في الإمارة.

«خلوة الذكاء الاصطناعي»

ومن تلك المبادرات إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أبريل 2024، «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي»، التي تشكل خريطة طريق متكاملة لتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتقدمة في كل القطاعات الحيوية للمستقبل، وإضافة إلى تنظيم «خلوة الذكاء الاصطناعي» في يونيو 2024 بدبي، التي شكّلت محطة مركزية لتلاقي الخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لبحث آفاق وإمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي وتصميم المستقبل.

وكذلك اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في يونيو 2024، تعيين 22 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي، ضمن رؤية مستقبلية محورها تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، ودعم تجربة حكومة دبي في المجال، ونقلها إلى آفاق جديدة ترسخ ريادتها عالمياً في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

ولي عهد دبي:

. برؤية محمد بن راشد.. دبي مستمرة في تنمية الذكاء الاصطناعي.

. خطتنا لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي مكّنت مشاريع ناشئة وشركات عالمية من فتح آفاق جديدة من دبي في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.

. 800 شركة معتمدة بمجال الذكاء الاصطناعي في دبي.

. %72 منها شركات متوسطة وصغيرة وشركات تكنولوجية ناشئة.

. %66 من تلك الشركات تتخذ من دبي مقراً رئيساً.

. %48 منها تركّز على تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي بشكل رئيس.