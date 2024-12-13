«ديوا» تتعاون مع معهد أميركي لتدريب الموظفين

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، اتفاقية تعاون استراتيجي مع معهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأميركي، لتعزيز التعاون الوثيق في مجال التدريب وتطبيق أحدث تطورات الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات وحلول تخزين الطاقة وغيرها.

وبموجب الاتفاقية، يوفر معهد أبحاث الطاقة لموظفي الهيئة برامج ودورات تدريبية في شتى الميادين، منها الشبكة الذكية، وكفاءة الطاقة، وتحليلات إدارة أصول التوزيع، والأمن السيبراني، والاستدامة في قطاع الطاقة الكهربائية، وتحليل البيانات، وأنظمة الطاقة المتجددة، ومختلف الجوانب التي تؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز تمكين موظفي الهيئة من الإسهام الفعّال في استشراف وصنع المستقبل المستدام.