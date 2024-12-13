40 مليار درهم زيادة في تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية خلال 3 أشهر

أفادت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي بأن تمويلات البنوك العاملة في الدولة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، سجلت زيادة كبيرة بلغت 40 مليار درهم تقريباً خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث ارتفعت إلى 1.816.4 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.776.6 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، في دلالة على قوة الاقتصاد، وتنامي الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة، وزيادة ربحيتها.

وأوضحت أحدث الإحصاءات التي أصدرها «المركزي» بشأن تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية التي تصدر بشكل ربع سنوي، أن تمويلات البنوك العاملة في الدولة للأنشطة الاقتصادية المختلفة شملت 12 نشاطاً رئيساً، وأن ارتفاع هذه التمويلات شمل ثمانية أنشطة، هي: الصناعة والمياه والكهرباء والغاز والتجارة شاملة تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات والأنشطة الاقتصادية الحكومية والمؤسسات المالية والقروض الشخصية الاستهلاكية والقروض الشخصية لأغراض العمل، بينما شمل الانخفاض أربعة أنشطة، هي: الزراعة والتعدين والمحاجر والعقارات والتشييد وبند أنشطة اقتصادية أخرى، وتتضمن نشاط الخدمات والمنظمات غير الهادفة للربح.

ووفقاً للإحصاءات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفعت تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية الحكومية من 183.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي إلى 185.7 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة 2.6 مليار درهم.

كما ارتفعت تمويلات البنوك للتجارة بشقيها تجارة الجملة والتجزئة، من 162.8 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي إلى 168.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي بنمو 5.2 مليارات درهم.

وارتفعت تمويلات المؤسسات المالية من 174.9 مليار درهم في مارس الماضي إلى 203.8 مليارات درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، بنمو 28.9 مليار درهم. وزادت تمويلات قطاع الصناعة من 93.3 مليار درهم إلى 93.9 مليار درهم، بنمو 628 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وتصدر قطاع الكيماويات والمنتجات الكيماوية والبترولية والبتروكيماويات، تمويلات البنوك في النشاط الصناعي بقيمة 22.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، تليها تمويلات البنوك للمنتجات المعدنية بما فيها الألومنيوم بقيمة 15.2 مليار درهم، ثم تمويلات المنتجات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات بقيمة 10.6 مليارات درهم، ثم تمويلات الأغذية والمشروبات بقيمة 10.4 مليارات درهم. وبلغت قيمة تمويلات البنوك للأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى 2.4 مليار درهم، في حين بلغت تمويلات البنوك للورق والمنتجات الورقية 1.9 مليار درهم.

وبلغت تمويلات المنسوجات والمنتجات الجلدية 1.7 مليار درهم، في حين بلغت تمويلات البنوك للقطاعات الصناعية الأخرى 28.8 مليار درهم.

وبحسب الإحصاءات، ارتفعت تمويلات نشاط النقل والتخزين والاتصالات، من 92.7 مليار درهم إلى 93.7 مليار درهم، بنمو مليار درهم. كما ارتفعت تمويلات نشاط الكهرباء والغاز والمياه، من 51.9 مليار درهم إلى 53.2 مليار درهم، خلال الفترة نفسها بنمو 1.3 مليار درهم.

وسجلت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية ارتفاعاً كبيراً خلال ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت من 440.1 مليار درهم تقريباً إلى 460.4 مليار درهم، بنمو 20.3 مليار درهم. كما ارتفعت القروض الشخصية لأغراض العمل بشكل طفيف من 87 مليار درهم إلى 87.1 مليار درهم.

في المقابل، انخفضت تمويلات البنوك لأربعة أنشطة، وهي: نشاط العقارات والتشييد الذي انخفضت تمويلاته من 285.8 مليار درهم في نهاية مارس الماضي إلى 268.7 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، بتراجع تجاوز 17 مليار درهم.

كما انخفضت تمويلات نشاط التعدين والمحاجر من 18.5 مليار درهم إلى 17.4 مليار درهم، بتراجع 1.1 مليار درهم، وتمويلات نشاط الزراعة من 2.9 مليار درهم إلى 2.4 مليار درهم، بتراجع 500 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وتراجعت تمويلات نشاط «التمويلات الأخرى» وتتضمن الخدمات والمنظمات غير الهادفة للربح من 183.4 مليار درهم إلى 181.9 مليار درهم بتراجع 1.5 مليار درهم.

. 1.816 تريليون درهم تمويلات البنوك العاملة في الدولة لمختلف الأنشطة الاقتصادية بنهاية يونيو.