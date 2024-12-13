5.2 ملايين مسافر متوقع عبر «دبي الدولي» حتى نهاية ديسمبر

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال الزيادة المرتقبة في أعداد المسافرين، بالتزامن مع انطلاق موسم عطلات الشتاء، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى أكثر من 5.2 ملايين مسافر بدءاً من اليوم حتى 31 ديسمبر الجاري.

وذكر المطار، في بيان، أمس، أن من المتوقع أن يصل المتوسط اليومي لعدد المسافرين إلى 274 ألف مسافر، وأن يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر أكثر الأيام ازدحاماً خلال هذه الفترة مع استقبال ما يقارب 296 ألف مسافر، فيما تشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر أعلى معدلات الحركة مع استقبال المطار ما يُقدر بنحو 880 ألف مسافر.

وأكد نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في «مطارات دبي»، عيسى الشامسي، جاهزية مطار دبي الدولي، وحرصه على تقديم تجربة سفر مميزة للضيوف المسافرين، خصوصاً خلال فترات الذروة، من خلال التعاون والتنسيق بين جميع فرق العمل.

وقال: «يسعدنا هذا العام أن نرحب بملايين المسافرين، وأن نشاركهم أجواء الفرح والبهجة من خلال فعاليات احتفالية مميزة»، مضيفاً: «ستتحول المنطقة العائلية في مبنى المسافرين (رقم 3) إلى أرض عجائب شتوية، تضم عروضاً موسيقية وتستضيف فناني البيت (بوكس)، إلى جانب استضافة (محطة سحرية) تقدم فرصاً لتغليف الهدايا والتقاط الصور التذكارية، مع فرصة الاستمتاع بأداء فرقة (كسارة البندق) الاستعراضية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي ستجعل من كل رحلة عبر مطار دبي الدولي تجربة لا تُنسى».

وتعكس الزيادة في حركة المسافرين في هذا الموسم جاذبية دبي العالمية، التي تشهد توافد الزوار للاستفادة من عروض وتجارب التسوق والمطاعم والترفيه النابضة بالحياة، فضلاً عن الطقس الشتوي الرائع الذي تتمتع به الإمارة.

ووفقاً لتوقعات حركة المسافرين، سيصل إلى دبي 1.7 مليون مسافر، فيما يغادرها 1.5 مليون مسافر آخر، وهو ما يؤكد على مكانة دبي المتنامية كوجهة رئيسة للمسافرين الدوليين.

وأكدت «مطارات دبي» التزامها بضمان تجربة سفر سلسة لجميع المسافرين خلال فترة الذروة، مقدمة بعض النصائح خلال الأسابيع المقبلة لتكون رحلتهم سلسة قدر الإمكان، أبرزها تسجيل الوصول مبكراً، لكنها أشارت إلى إمكانية استخدام ضيوف شركة «طيران الإمارات»، تسهيلات تسجيل الوصول في المنزل، وتسجيل الوصول المبكر، وغيرها من مرافق تسجيل الوصول الموزعة في المدينة.

وأضافت أنه أما بالنسبة لشركات الطيران الأخرى، فيجب أن يصل المسافرون قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع.

وأشارت إلى أنه يُحظر وضع الأجهزة الإلكترونية المحمولة المسموح بها و«بنوك الطاقة» والبطاريات الاحتياطية في الأمتعة المسجلة، حيث يجب حملها في الحقائب المحمولة باليد.

ولفتت إلى أنه يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر، كما يمكن استخدام «مترو دبي» لتسهيل الخروج أو الوصول من وإلى كل من مبنى المسافرين (1 و3).

. عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر تشهد أعلى معدلات الحركة مع استقبال المطار ما يُقدر بنحو 880 ألف مسافر.

. 274 ألف مسافر المتوسط اليومي المتوقع لعدد المسافرين.