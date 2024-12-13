مجموعة الإمارات تمدّد برنامج «إيرباص القيادي» للمواطنين

أبرمت مجموعة الإمارات مذكرة تفاهم مع «إيرباص بيوند» لتمديد برنامج «إيرباص القيادي» لمواطني الدولة العاملين في المجموعة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن نائب رئيس أول للتدريب والكفاءات في مجموعة الإمارات، أميرة الفلاسي، والرئيس التنفيذي لـ«إيرباص بيوند»، آدم ماكغونيجال، وقعا المذكرة، بحضور النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية في مجموعة الإمارات، أوليفر جرومان، ورئيس قسم الهندسة والصيانة في شركة طيران الإمارات، أحمد صفا.

ويسهم تمديد الاتفاقية في توسيع نماذج التدريب المصممة خصيصاً من قبل «إيرباص» للكفاءات الإماراتية في المجموعة، وإعدادهم من خلال تعزيز الخبرات والبرامج التعليمية لرفع جاهزيتهم للمناصب المستقبلية.

وأكمل أكثر من 45 مواطناً إماراتياً برنامج «إيرباص» القيادي على ثلاث دفعات، حيث تم تصميمه لتنمية القدرات المطلوبة للقيادة الفعالة في ظل البيئة الديناميكية المتسارعة، من خلال الجمع بين المعرفة الصناعية ومهارات القيادة الأساسية.

ويتألف برنامج «إيرباص» القيادي من وحدتين تجمعان بين التدريب النظري والعملي.

وتستمر كل وحدة لمدة خمسة أيام، حيث تقدم الوحدة الأولى في تولوز، المقر الرئيس لشركة «إيرباص»، فيما تعقد الوحدة الثانية في سنغافورة.

وتم تصميم الوحدة الأولى لتسهم في بناء الوعي الذاتي والذكاء العاطفي، وزيادة الثقة وتمكين الكفاءات بشكل أكبر أثناء تنقلهم عبر مسارات نموهم الوظيفي، وتتضمن الوحدة الثانية تدريباً عملياً، وتتعمق في محاكاة الأعمال الواقعية التي تعزز مهارات حل المشكلات والتحليل. إلى ذلك، حصدت شركة طيران الإمارات أربع جوائز في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2024. وتضمنت الجوائز: «الناقلة الرائدة عالمياً في فئة الدرجة الأولى»، و«الناقلة الرائدة عالمياً في فئة العلامة التجارية»، و«الناقلة الرائدة عالمياً في فئة الترفيه الجوي»، و«الناقلة الرائدة عالمياً في فئة برنامج المكافآت».

كما حصدت أيضاً جائزة «أفضل تطبيق لناقلة جوية في العالم»، و«أفضل تطبيق لناقلة جوية في منطقة الشرق الأوسط».