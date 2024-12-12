خلال ساعات.. 10 مليارات درهم مبيعات "داماك العقارية" مع إطلاق "داماك آيلاندز"

تجاوزت مبيعات داماك العقارية نحو 10 مليارات درهم، مع بيع أكثر من 3,100 وحدة سكنية خلال ساعات من اطلاق مشروع "داماك آيلاندز"، بما يعكس استمرار الطلب القوي على العيش في المجتمعات السكنية في دبي.

وشهد شهر نوفمبر الناضي، إطلاق مشروع "داماك آيلاندز" بمشاركة عدد من المشاهير والمؤثرين العالميين، بما في ذلك نجم بوليوود أميتاب باتشان، والنجوم رانفير سينغ وسارة علي خان، وبطل الملاكمة العالمي أمير خان، ونجم الكرة الإنكليزية السابق جون تيري، والممثلة اللبنانية نادين نجيم، وغيرهم من المشاهير.

بدوره، قال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية إن حجم المبيعات يعكس الثقة الكبيرة في سوق دبي وفي مشاريع شركته، مؤكدا الالتزام بمواصلة تقديم مشاريع استثنائية تلبي احتياجات العملاء.

ويقع مشروع "داماك آيلاندز" في دبي لاند، ويُعدّ سادس مجتمع سكني رئيسي ضمن محفظة داماك العقارية، استوحي تصميم المشروع من أشهر الوجهات والجزر السياحية حول العالم، ويضم ستة مجمعات سكنية هي: المالديف، وبورا بورا، وسيشيل، وهاواي، وبالي، وفيجي.

خلال عام 2023، أضافت داماك ثلاثة مجتمعات رئيسية جديدة إلى محفظتها لتلبية الطلب المتزايد على العيش في المجتمعات السكنية في إمارة دبي. ومع مساحة إجمالية للمجتمعات الرئيسية تقارب 250 مليون قدم مربع، تدمج الشركة خبرتها التي تمتد لأكثر من عشرين عاماً في تقديم تجارب معيشية مميزة تناسب مختلف فئات العملاء.

وبالنظر إلى عام 2025، يُتوقع أن يستمر السوق في مساره التصاعدي، مدفوعاً بتطور البنية التحتية والتركيز على الاستدامة. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 5.0%، مما يعزز نمو أسواق العقارات فيها.

وأظهرت سوق العقارات في دبي مرونة ونمواً خلال عام 2024، مع زيادة ملحوظة في صفقات العقارات الفاخرة. فقد تجاوز إجمالي قيمة صفقات العقارات في النصف الأول من عام 2024 حاجز 230 مليار درهم، بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.