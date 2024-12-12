الإمارات دبي الوطني يدعم حفظ الأصول الرقمية في الإمارات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، امس عن الاستثمار في "زوديا كاستودي" Zodia Custody، المؤسسة الرائدة في مجال حفظ الأصول الرقمية. وتم إجراء الاستثمار الاستراتيجي في أسهم الشركة من خلال صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو صندوق رأس المال الاستثماري للبنك. وكان قد تم إطلاق الصندوق في عام 2023، ويهدف إلى تعزيز طموحات البنك الرقمية وخبراته الإقليمية بالتناغم مع مرونة شركات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها التقنية.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً سريعاً لتصبح مركزاً متقدماً للعملات المشفرة بعد السياسات الرائدة الموائمة للعملات المشفرة وأعلى معدلات تبني للعملات المشفرة في العالم، إذ يمتلك حوالي 30% من السكان عملات مشفرة ومن المتوقع زيادة سوق هذه العملات بنسبة 8% سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتقوم شركة "زوديا كاستودي" ومقرها لندن، بتصميم حلول حفظ الأصول الرقمية للعملاء من المؤسسات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية، وبما يضمن قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفقاً لاتجاهات السوق بأعلى مستويات الأمان. ويمثل استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في "زوديا كاستودي" خطوة مهمة للشركة ويعزز رؤيتها لمستقبل الأصول الرقمية.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: "يعكس استثمارنا الاستراتيجي في (زوديا كاستودي) التزامنا بتوفير بيئة ملائمة يمكن فيها لمواقع وأماكن تداول الأصول الرقمية والمؤسسات ذات التفكير المستقبلي التفاعل بأمان ودون أي تنازلات. وتقوم التكنولوجيا المالية بتغيير المشهد المؤسسي بسرعة ونود ضمان دعمنا المستمر للتقنيات الناشئة بما يعزز هذا النمو من خلال سد الفجوة بين الخدمات المالية والأصول الرقمية".

وأضاف: "يعد استثمارنا مهما في ضوء النهج التقدمي الذي تنتهجه دولة الإمارات في تنظيم الأصول الرقمية وطموحها في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى هذا الاستثمار مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى أن تكون دبي من أكبر أربعة مراكز مالية عالمية وسوق رأس المال المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا".

ومن جانبه، قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بخبرة تمتد لعقود طويلة في الاستفادة من الابتكار لتبسيط الخدمات المصرفية. ويسهم الاستثمار في العروض القوية والفريدة التي تقدمها ’زوديا كاستودي‘ في ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة ابتكار الأصول الرقمية، وهي فئة من الأصول تبلغ قيمتها تريليون دولار. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تحولاً سريعاً إلى لاعب رئيسي في اقتصاد العملات المشفرة مدعوماً بنشاط المؤسسات والشركات والإقبال المتزايد على التمويل اللامركزي DeFi والعملات المستقرة Stablecoins. وتماشياً مع رؤيتنا في أن نكون بنكاً رقمياً رائداً في المنطقة، فإننا نقوم بتنفيذ استثمارات استراتيجية من خلال صندوق الابتكار ونلتزم بتعزيز ثقافة الابتكار."

بدوره، قال جوليان سوير، الرئيس التنفيذي لشركة "زوديا كاستودي": "باعتباره خامس بنك يمنح الثقة في مقترحنا المقدم، فإننا في غاية الامتنان لبنك الإمارات دبي الوطني لوضع ثقته فينا. يمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة، ما يمهد الطريق لشركة ’زوديا كاستودي‘ لتصبح لاعباً رائداً على مستوى العالم."

وقال أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد تشارترد فينتشرز": "يمثل استثمار بنك الإمارات دبي الوطني خامس مؤسسة للتمويل التجاري تدعم مشروعنا للأصول الرقمية ’زوديا كاستودي‘. وبينما نسعى لبناء منظومة من البنية الأساسية لتشغيل الأصول الرقمية على المستوى المؤسسي، فإننا ممتنون لهذا التقدير والدعم والأهم من ذلك أننا نتطلع إلى شراكتنا."

ويستهدف صندوق الابتكار الاستثمار في مجموعة واسعة من المراحل لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، من المراحل المبكرة إلى النمو، بهدف تحقيق فوائد استراتيجية وتحقيق عوائد طويلة الأجل من الاستثمارات. ويهدف صندوق الابتكار إلى دعم طموحات البنك ليكون في طليعة الابتكار، واتجاهات القطاع الرئيسية بما في ذلك التغيرات النوعية، والاستمرار في تقديم أفضل التجارب الرقمية للعملاء.