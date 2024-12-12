«بن غاطي» تنجز 6 مشاريع جديدة بمنطقة JVC تحتوي على أكثر من 2000 وحدة سكنية

أعلنت شركة بن غاطي العقارية، عن إنجاز وتسليم 6 مشاريع سكنية جديدة تحتوي على 2062 وحدة فاخرة في منطقة قرية جميرا الدائرية، مع سير الشركة في خططها لتوسيع حجم أعمالها عبر مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية مرتين ونصف خلال الـ18 شهرًا المقبلة لتصل نحو 100 مليار درهم.

وأوضحت «بن غاطي»، أن هذا يعكس التزام الشركة بتقديم معايير معمارية استثنائية وتنفيذ المشاريع ضمن جداول زمنية طموحة، مما يعزز من مكانتها على خارطة القطاع العقاري بدبي.

وذكر البيان أن المشاريع التي جرى إنجازها تتضمن «بن غاطي أوريكيد»، «بن غاطي عنبر»، «بن غاطي أونكس»، «بن غاطي هاوس»، «بن غاطي لافندر»، و«بن غاطي فينوس»، موضحاً أن هذه المشاريع تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في الإمارة، مع مراعاة احتياجات العائلات والمستثمرين الباحثين عن بيئات سكنية متكاملة.

وأشارت «بن غاطي»، إلى أن المشاريع الستة المُنجزة في قرية جميرا الدائرية، تجمع بين جودة البناء، وسرعة التنفيذ، وقيمة الاستثمار على المدى الطويل، مؤكّدة قدرتها على مواكبة احتياجات السوق، وتقديم حلول سكنية مبتكرة تُرسّخ معايير الرفاهية والابتكار في إمارة دبي.

وتتجاوز قيمة محفظة مشاريع «بن غاطي للتطوير» 40 مليار درهم، مما يعزز من قوة الشركة واستقرارها المالي داخل سوق دبي.

تُعد قرية جميرا الدائرية واحدة من أبرز الوجهات العقارية في دبي، حيث توفر بيئة مثالية تجمع بين الحياة العائلية الهادئة والفرص الاستثمارية الواعدة. تتميز المنطقة ببنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين مختلف أحياء دبي الرئيسية، مما يسهل الوصول إلى المراكز التجارية والترفيهية والتعليمية. كما توفر المنطقة أكثر من 30 حديقة خضراء، مما يعزز من جودة الحياة للسكان ويجعلها بيئة مثالية للعائلات الباحثة عن الأمان والراحة، كما أن الطلب المتزايد على العقارات في هذه المنطقة يعكس فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل، مستفيدين من النمو المستمر والتطوير العمراني المستدام في المنطقة.