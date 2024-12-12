«تشين لينك» عضواً في مختبر الأصول الرقمية لـ «الإمارات دبي الوطني»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، ضم شركة «تشين لينك»، معيار التمويل والتحقق من البيانات والتشغيل البيني عبر شبكة سلسلة «بلوك تشين»، إلى مجلس مختبر الأصول الرقمية، التابع له، لتصبح خامس عضو في المجلس.

وأفاد البنك، في بيان، أمس، بأنه بعد توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن خلال «أسبوع أبوظبي المالي»، ستنضم شركة «تشين لينك» إلى الأعضاء المؤسسين الآخرين في مجلس المختبر، بما في ذلك شركة «بي دبليو سي»، ومنصة «فايربلوكس»، وشركة «R3»، وشركة «تشيناليسيس».

وأشار إلى أن عضوية «تشين لينك» ستلعب دوراً رئيساً في تعزيز رسالة مختبر الأصول الرقمية الرامية إلى توفير حلول مبتكرة في مجال التمويل الرقمي.

ويعمل معيار «تشين لينك» على توحيد السيولة عبر الأسواق العالمية، بعد أن أسهم بالفعل في تمكين معاملات تجاوزت قيمتها 17 تريليون دولار عبر اقتصاد «بلوك تشين»، وتستخدم مؤسسات وبنى تحتية رئيسة للأسواق المالية «تشين لينك» لتشغيل تطبيقات الجيل التالي للخدمات المصرفية وإدارة الأصول وغيرها من القطاعات الرئيسة.

وقال رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ميغيل ريو تينتو: «باعتباره منصة رئيسة لاستراتيجيتنا للابتكار، يسهم مختبر الأصول الرقمية في تمكيننا من الريادة في حلول الجيل التالي لعملائنا».

وأضاف: «بفضل خبرة (تشين لينك لابس) في التمويل عبر شبكة سلسلة (بلوك تشين)، إننا على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في دفع جهود التقدم في مجال الترميز وإدارة الأصول الرقمية، بما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كبنك إقليمي رائد في مجال الابتكار المالي».

من جانبها، قالت الرئيس العالمي للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في «تشين لينك لابس»، إنجي ووكر: «يمثل الترميز والأصول الرقمية فرصة هائلة بنحو 100 تريليون دولار للمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وخارجها».

وأضافت: «يسعدنا في (تشين لينك لابس) أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، وأن نصبح عضواً في مجلس مختبر الأصول الرقمية التابع له، للمساعدة على دعم تطوير التطبيقات المالية على شبكة سلسلة (بلوك تشين)، التي تعمل بمعيار (تشين لينك) للتمويل والتحقق من البيانات والتشغيل البيني عبر سلسلة (بلوك تشين)».