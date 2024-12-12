«الطيران المدني»: «باقة ذهبية» لتسجيل وتشغيل الطائرات الخاصة

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، «الباقة الذهبية» لتسجيل وتشغيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، كاشفة عن مجموعة من الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتميز في مجال الطيران.

وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقدته في معرض «ميبا» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، أن الباقة تتضمن تدابير تهدف إلى تسهيل إجراءات الطيران للأفراد والشركات، حيث اشتملت على مراجعة وتطوير أكثر من 24 خدمة تتعلق بتشغيل وتسجيل وصيانة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال في الدولة، كما تمت إضافة خدمة «تصريح المشغل الجوي (AOA)»، التي تتيح لمالكي الطائرات إدارة وتشغيل طائراتهم بشكل مستقل، ما يوفر مرونة أكبر، ويعزز خيارات التشغيل المتنوعة.

وأضافت أنه بفضل هذه التحديثات، تم اختصار الوقت والجهد المطلوب لإصدار «شهادة المشغل الجوي (AOC)» من عامين إلى 90 يوماً فقط، بينما يتم إصدار «تصريح المشغل الجوي (AOA)» في غضون 60 يوماً فقط، ما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى القطاع الخاص، على مراجعة وتطوير جميع الخدمات الحكومية المتعلقة بقطاع الطيران المدني، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة في مجال الطيران المدني على مستوى العالم.

وقال السويدي إنه ضمن الباقة المتميزة التي تم تطويرها لملاك الطائرات الخاصة، فقد تم إنشاء «مجلس استشاري للطيران الخاص» ليكون منصة تهدف إلى معالجة التحديات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز نمو القطاع بشكل مستدام.

وأضاف أن قطاع الطيران الخاص شهد نمواً عالمياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، نتيجة لعوامل عدة، بما في ذلك زيادة الثروات، وتطور احتياجات السفر للأعمال، والطلب المتزايد على تجارب السفر الفاخرة، لافتاً إلى أن الإمارات، بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية العالمية، تعد من أبرز الدول التي يمكنها جذب هذه السوق، وتوفير بيئة مثالية له.

وبيّن السويدي أن «الباقة الذهبية» تشمل مراجعة شاملة لجميع الإجراءات المتعلقة بالتشغيل وتسجيل الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من النمو لهذا القطاع الواعد في الدولة.

من جهته، أشار المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس عقيل الزرعوني، خلال المؤتمر الصحافي، إلى إطلاق منصة مركزية «الخدمة الموحدة» التي تُوحد جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات المشغل الجوي (AOC) وتصاريح التشغيل الجوي (AOA)، حيث تهدف هذه المنصة إلى تبسيط المهام الإدارية، وزيادة الكفاءة، وتوفير تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للمشغلين ومالكي الطائرات.

وقال إن الباقة الذهبية الجديدة تتضمن خيار «تخصيص رموز التسجيل»، الذي يُتيح لمالكي الطائرات اختيار رمز تسجيل من قائمة متاحة، ما يسمح لهم بإضفاء طابع شخصي مميز على طائراتهم.

وذكر أن مراجعة إجراءات تشغيل الطائرات الخاصة، ركزت على أربعة مجالات رئيسة، هي: إصدار شهادة مشغل جوي (AOC)، وإجراءات تسجيل الطائرات، ومتطلبات منظومة «إدارة صلاحية الطائرات» والصيانة، وترخيص أفراد طاقم الطائرة.

مزايا

تقدم الحزمة التيسيرية، التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، تحسينات ملحوظة، تهدف إلى تبسيط تسجيل وتشغيل الطائرات الخاصة في دولة الإمارات. ومن أبرز المزايا:

- إلغاء شرط العُمر، حيث يمكن تسجيل الطائرات بغض النظر عن عمرها، شرط الامتثال للمعايير التنظيمية.

- تسهيل عمليات نقل الملكية والتسجيل بسرعة، إضافة إلى التحويلات السلسة بين الجهات الإماراتية لضمان استمرارية العمليات.

- تحسينات الصيانة، وتشمل الوصول إلى مرافق متعلقة بالصيانة، وتبسيط إجراءات شهادة مراجعة الصلاحية الجوية (ARC)، ما يقلل من فترات التوقف وتعقيد الإجراءات الإدارية.

- تيسير اعتماد التراخيص، بما في ذلك إلغاء شرط إجراء امتحانات الطيارين أثناء عملية اعتماد التراخيص، وإمكانية نقل التراخيص الأجنبية خلال ثلاثة أيام فقط، كما يزيل اعتماد التراخيص المحلية الحاجة إلى السفر للخارج للتحقق من التراخيص، ما يعزز الكفاءة بشكل كبير.

. إنشاء «مجلس استشاري للطيران الخاص» بهدف معالجة التحديات وتبسيط الإجراءات.