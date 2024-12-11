انطلاق المعرض الثقافي الإبداعي الصيني غداً ولمدة يومين في مدينة أكسبو 2020

ينطلق المعرض الثقافي الإبداعي الصيني في مركز التبادل الاقتصادي والتجاري الصيني في مدينة أكسبو 2020 وذلك من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من ديسمبر 2024، مع الدخول المجاني.

ويشكل المعرض مساحة ثقافية تمزج بين التقاليد والحداثة (ممتعة للمختصين والزوار)، حيث تقدم أهم الشركات العاملة في الحرف التقليدية والمنتجات الإبداعية أحدث ما توصلت إليه.

كما يقدم المعرض فرصاً تجاريةً رائعة حيث يتيح التواصل مع تجار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص التعاون وتوسيع السوق الدولية للمنتجات الثقافية والابداعية الصينية.