«الإمارات للشحن الجوي» تطلق منصة «eQuote» ذاتية الخدمة

أطلقت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن لـ«طيران الإمارات»، منصتها الرقمية ذاتية الخدمة «eQuote»، التي توفر للعملاء البيانات والمعلومات في الوقت الفعلي، ما يتيح لهم التمتع بتجربة حجز سلسة لشحناتهم.

ويمثل إطلاق «eQuote» إنجازاً مهماً في استراتيجية التحول الرقمي طويلة الأمد للإمارات للشحن الجوي، والتي تستهدف تحسين تجربة العملاء، وتبسيط العمليات وتعزيز كفاءتها.

وتتوافر «eQuote» على «e-SkyCargo» كنقطة اتصال رقمية «ذاتية الخدمة»، ما يتيح للعملاء طلب وإدارة عروض الأسعار الفورية الخاصة بشحناتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وسيتم تعميم هذا الحل الرقمي الفعال تدريجياً على مستوى العالم، علماً بأنه يتيح الحصول على عروض سعرية فورية لغالبية خدمات ومنتجات الشحن التي توفرها الإمارات للشحن الجوي، بما في ذلك الشحنات الحساسة مثل الأدوية ومنتجات الرعاية الطبية والعلوم الحياتية وشحن السيارات عالية القيمة عبر خدمات «Emirates Wheels».

وتوفر «eQuote» للعملاء خيارات أوسع ومستويات أعلى من التحكم والمرونة للوصول إلى المنتجات والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الإمارات للشحن الجوي.

وقال نائب رئيس التسعير والإنترلاين في «الإمارات للشحن الجوي»، ماثيو سكوت: «يعد تسريع التحول الرقمي ركيزة أساسية لخريطة الطريق الاستراتيجية الخاصة بنا، والتي ستضمن بقاءنا ضمن صدارة الشركاء الرائدين لسلاسل التوريد سريعة التطور في العالم».

وأضاف: «حريصون على استخدام أحدث الأدوات الرقمية الموثوقة بهدف تعزيز تجربة عملائنا، حيث اعتاد المزيد من العملاء على التمتع بتجربة سريعة وسلسة، مدعومة ببيانات في الوقت الفعلي لتبسيط عملياتهم اليومية»، مشيراً إلى أن إطلاق (eQuote) يعد إضافة نوعية للخدمات الرقمية، تعزز من تميز خدمة العملاء الاستثنائية التي تشتهر بها الإمارات للشحن الجوي.