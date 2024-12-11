شراكة لتأسيس مركز «ريل أسيت إكس» للابتكار في أبوظبي

أبرم، أمس، مكتب أبوظبي للاستثمار، شراكة استراتيجية مع شركة «بي جي آي إم» (PGIM) لإدارة الاستثمارات العالمية، بهدف تأسيس مركز جديد للابتكار في إمارة أبوظبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المرتبطة بمركز «ريل أسيت إكس».

ووقّع اتفاقية الشراكة كل من المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي المشارك المدير العالمي للاستثمار في «بي جي آي إم» للعقارات، رايموندو أمابيل، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.

وتعد «بي جي آي إم»، ذراع إدارة الاستثمار لشركة التأمين الأميركية «برودنشال فاينانشال»، إحدى كبرى شركات إدارة الأصول في العالم، وتتمتع بخبرة واسعة في تقديم الحلول والاستراتيجيات الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول العامة والخاصة حول العالم، التي تتضمن الدخل الثابت، والأسهم والعقارات والاستثمارات الخاصة وغيرها، وتهدف «بي جي آي إم» إلى تطوير ونشر حلول مبتكرة في قطاع الخدمات المالية المستدامة، وتعزيز حضورها في قطاع إدارة الثروات الضخمة في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأطلقت «بي جي آي إم» للعقارات في عام 2023، مركز «ريل أسيت إكس» للابتكار، المتخصص في البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا بهدف تسريع التقدم في قطاع الأصول المادية. ويتعاون المختبر، المدعوم ببيانات «بي جي آي إم» للعقارات ومصادر خارجية أخرى، مع الجامعات والشركات التقنية الرائدة على مستوى العالم، والتي تعمل في قطاعات التكنولوجيا المستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المبتكرة، لبحث وتطوير تقنيات جديدة يمكن تطويرها وتبنيها في النهاية من قبل مالكي ومشغلي ومديري الأصول المادية. وتهدف الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإطلاق مركز «ريل أسيت إكس» للابتكار في أبوظبي، والذي سيضم مختبراً متقدماً للأبحاث والتطوير سيتم تأسيسه بالتعاون مع الجامعات المحلية الرائدة ومراكز الأبحاث وHub71 - منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي. وسيعمل المركز على تبادل المعرفة وتشجيع الابتكار، مستفيداً من شراكاته مع مؤسسات أكاديمية عريقة، بما في ذلك جامعة شيكاغو، وكلية لندن الجامعية.