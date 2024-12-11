«مِراس» تكشف عن أحدث مرحلة من «ند الشبا جاردنز»

أعلنت شركة «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، أمس، إطلاق أحدث مرحلة من مشروعها السكني الفاخر «ند الشبا جاردنز».

وذكرت الشركة، في بيان، أن المرحلة الجديدة تتضمن منازل «تاون هاوس» مكونة من ثلاث غرف نوم، إضافة إلى فلل مكونة من أربع وخمس وست وسبع غرف نوم.

ويضم «ند الشبا جاردنز» مجموعة من مرافق الترفيه واللياقة البدنية، منها طرق مخصصة للمشي، ومسارات للجري وركوب الدرّاجات.