غرفة دبي العالمية تنظم 308 اجتماعات عمل في كمبالا

عقدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 308 اجتماعات عمل ثنائية بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من أوغندا وتنزانيا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تهدف من خلالها الغرفة لدعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن فعاليات البعثة، تضمنت تنظيم الغرفة منتدى أعمال في كمبالا بعنوان «مزاولة الأعمال مع أوغندا»، بدعم من سفارة دولة الإمارات في كمبالا، وكل من سفارة أوغندا في الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أوغندا وهيئة الاستثمار في أوغندا، وجمعية القطاع الخاص في أوغندا.

وعلى هامش المنتدى، اجتمعت رئيسة وزراء أوغندا، روبينا نابانجا، مع وفد غرفة دبي العالمية في لقاء خاص، حيث أكدت أهمية البعثة التي تقودها الغرفة في تعزيز الروابط الاقتصادية وشراكات الأعمال، مثمنة جهود الغرفة في ترسيخ التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين.

كما أكدت أن المنتدى التي تم تنظيمه في أوغندا، سيحقق أهدافه في تسهيل الحوار بين مجتمعي الأعمال ودعم الاستثمارات بما يخدم المصالح المشتركة.

وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا، بهدف تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها الأوغندية، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، بما يسهم في تحقيق منافع متبادلة ودفع عجلة النمو والابتكار. كما نصت مذكرات التفاهم على تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية لدبي مع مختلف دول العالم، ونحرص على دعم الشركات العاملة في الإمارة للتوسع والنمو عالمياً في مختلف القطاعات لاستكشاف الفرص في الأسواق الواعدة، ومن ضمنها أوغندا، بما يسهم في تعزيز نمو التجارة الخارجية لدبي وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للأعمال».

وخلال مشاركته في منتدى الأعمال، قدّم نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، حسن الهاشمي، عرضاً تعريفياً موسعاً حول المشهد الاقتصادي في دبي، واستعرض المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين.

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوغندا خلال العام الماضي، 4.4 مليارات درهم بحسب بيانات دائرة جمارك دبي، فيما وصل عدد الشركات الأوغندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي حتى نهاية سبتمبر 2024 إلى 148 شركة.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 29 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من قطاع الانشاءات ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والأغذية والمشروبات، وخدمات التخزين والتجزئة، والنفط والغاز، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية، والرعاية الصحية، والطاقة والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وتقنية المعلومات.