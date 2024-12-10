7 % ارتفاعا متوقعا في أسعار عقارات دبي خلال العام المقبل

توقّع خبراء أن تشهد أسعار العقارات في دبي ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% سنوياً خلال عامي 2024 و2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على المجمّعات السكنية ذات الأسعار المناسبة والمتوسطة، والتي يتفوّق الطلب عليها بشكل كبير على العرض المتاح.

ولا تزال منطقة جميرا فيلدج سيركل تتمتّع بسمعة قوية كوجهة استثمارية جذابة، تجمع بين الأسعار المناسبة والمرافق العائلية والجودة العالية والموقع الاستراتيجي.

وسجلت التصرفات العقارية في دبي أداءً قياسياً خلال تعاملات أول 11 شهرا من 2024، بعد أن حققت أعلى قيمة وعدد صفقات بيع على الإطلاق، في وقت سجلت المبيعات العقارية في شهر نوفمبر من العام الجاري، أفضل مبيعات شهرية على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية بالإمارة.

وأظهر رصد، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن التصرفات العقارية بدبي خلال تعاملات أول 11 شهرا من 2024 نمت بنسبة 36.4 %، إلى 684.66 مليار درهم، مقارنة بـ 502 مليار درهم سجلها القطاع في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للرصد، فإن المبيعات العقارية في دبي زادت بنسبة 30.5% إلى 475.44 مليار درهم بنهاية فترة الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري، بعد تنفيذ 164.37 ألف صفقة، مقارنة بـ364.4 مليار درهم، سجلها القطاع بعد تنفيذ 119.65 ألف صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي

ومنذ يناير 2020، استحوذت مبيعات العقارات في جميرا فيلدج سيركل على 10.64% من إجمالي المبيعات المسجلة في دبي. وخلال الفترة بين عامي 2012 و2024، شهدت إيجارات الشقق في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 188%، حيث توفّر استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين عائداً إيجارياً يزيد على 8% - 10%، مع نسبة عائد إيجاري تبلغ حوالي 6.67%. وهذه المؤشّرات تؤكّد جاذبية السوق الإيجاري المدعوم بطلب قوي من المستأجرين الباحثين عن مرافق عائلية وبنية تحتية متطوّرة. يتحوّل العديد من المستأجرين إلى مالكي عقارات مع ارتفاع الإيجارات وزيادة عدد الوافدين العاملين في الدولة.

وفي أكتوبر 2024، استمرت السوق العقارية في دبي بتحقيق أداء قوي، حيث وصلت قيمة المعاملات العقارية إلى 61.2 مليار درهم في قيمة المبيعات. منها 70% من حجم المبيعات كانت لعقارات قيد الإنشاء و30% للسوق الثانوية.

وحقّقت جميرا فيلدج سيركل في أكتوبر 2024 أداءً لافتاً، حيث سجلت حجم معاملات بلغ 1487 وصفقات بقيمة 1.5 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بحجم معاملات بلغ 1135 صفقة وقيمة مبيعات 2.6 مليار درهم.

وفي تفاصيل المبيعات حسب الفئة، احتلّت الشقق الصدارة مع مبيعات 15,642 وحدة بقيمة إجماالية بلغت 28 مليار درهم، بزيادة 67% مقارنة بالعام الماضي، كما تمّ تسجيل مبيعات للفلل

بنحو 3858 وحدة بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار درهم، بزيادة 97% مقارنة بالعام الماضي

وسجلت العقارات التجارية بيع 422 وحدة بقيمة إجمالية بلغت 913 مليون درهم، بانخفاض 1.3 % مقارنة بالعام الماضي. وسجلت الأراضي بيع 533 قطعة بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار درهم، بزيادة 21% مقارنة بالعام الماضي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شراد ناير، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة "ترانكويل إنفرا للتطوير العقاري"، إن دبي ترسخ مكانتها بإيقاع متسارع كوجهة استثمارية مثالية بفضل عوائدها العالية على المبيعات والإيجارات، إلى جانب وجود فريق رياديّ من خبراء القطاع، مضيفا أن شركته أطلقت أخيرا مشروع Blossom76 (بلوسوم76) في وسط منطقة جميرا فيلدج سيركل، دبي.

من جهته، أضاف أديتيا كورانا، المؤسس المشارك والمدير العام في شركة "ترانكويل إنفرا للتطوير العقاري": «قطاع العقارات في دبي يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية، مدفوعاً بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب والمقيمين في الدولة، الذين يتوجهون للاستثمار في السوق العقارية المزدهرة، ورغم هذا الزخم الاستثماري تواصل العقارات السكنية الحفاظ على مكانتها البارزة، نظراً إلى الإقبال الكبير من الأفراد الذين يقيمون ويعملون في دبي، ويسعون إلى الاستثمار طويل الأمد فيها بديلاً للإيجار».