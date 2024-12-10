أكبر إكتتاب عام أولي لشركة تكنولوجيا عالمياً: بدء إدراج وتداول أسهم «طلبات» في سوق دبي المالي

رحّب سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء، بالإدراج الناجح لشركة طلبات هولدينج بي ال سي، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبدأ طلبات تداول أسهمها تحت الرمز TALABAT.

ومن المقرر أن تحتفظ شركة دليفري هيرو إس إي، المساهم البائع والشركة العامة المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية، بحصة الأغلبية في طلبات.

ووصلت حصيلة عوائد الإكتتاب العام الأولي لشركة طلبات إلى 7.5 مليار درهم (حوالي 2.0 مليار دولار) عبر إدراج %20 من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وبذلك يكون أكبر إكتتاب عام أولي لشركة تكنولوجيا عالمياً في عام 2024، وأكبر إكتتاب عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، وأول إكتتاب عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

وتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة بقيمة 1.60 درهم للسهم الواحد أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه، واستقطب طلباً كبيراً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وشملت مجموعة المستثمرين الرئيسيين المشاركين في الإكتتاب العام الأولي لشركة طلبات، شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بالنيابة عن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، ما يعكس مستوى الثقة القوية في إمكانات النمو المستقبلي للشركة.

كذلك شهد الطرح العديد من طلبات الإكتتاب الكبيرة من المستثمرين الدوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، مع العلم أن العديد منهم يستثمرون للمرة الأولى في سوق دبي المالي.

ويُعد إكتتاب طلبات ثالث إدراج في سوق دبي المالي خلال عام 2024، مما يسهم في تعزيز جاذبية دبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال وترسيخ مكانة المنظومة المزدهرة التي يوفرها سوق دبي المالي لجذب الشركات.

يُذكر أنّ طلبات تعمل حالياً في ثمانية أسواق، وهي: الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين ومصر، وعمان، والأردن، والعراق. وسجلت منصة طلبات في شهر سبتمبر 2024 أكثر من 6 ملايين عميل نشط، وما يزيد عن 65,000 مطعم ومورّد منتجات بقالة وتجزئة نشط آخرين وأكثر من 119,000 سائق توصيل نشط.