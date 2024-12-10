%38 حصة الإمارات من عائدات السياحة الدولية في 2023 أوسطياً

أظهرت أحدث بيانات منظمة السياحة العالمية أن السوق الإماراتية سجلت أداء قوياً في مؤشر عائدات السياحة الدولية وأعداد السياح الدوليين خلال العام الماضي، مقارنة بمستويات 2019، مشيرة إلى أن الإمارات استحوذت على نحو 38% من إجمالي العائدات، و30% من حركة الزوّار، على مستوى المنطقة.

وبحسب أحدث بيانات المنظمة، حلّت دولة الإمارات في المركز الأول في أعداد السياح الدوليين وفي عائدات السياحة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن إجمالي العائدات بلغ نحو 51.9 مليار دولار أميركي (190.5 مليار درهم) في 2023، مقابل 30.7 مليار دولار (112.6 مليار درهم) في 2019، بنسبة نمو قوية بلغت 69%.

وأظهرت البيانات أن دولة الإمارات استقبلت 28.1 مليون سائح دولي في 2023، مقابل 21.5 مليون سائح دولي في 2019، بنسبة نمو بلغت نحو 30.5%، في دلالة على المكاسب القوية التي حققها القطاع السياحي في الدولة، خلال فترة ما بعد الجائحة.

وقالت المنظمة: «شهدت منطقة الشرق الأوسط أسرع تعافٍ، وتجاوزت أرقام ما قبل جائحة «كوفيد-19»، وتصدرت منطقة الشرق الأوسط، النتائج في عام 2023 من حيث النسب، حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 31% فوق مستويات 2019، ليصل إلى 93 مليوناً، وكانت المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت أرقام الوافدين قبل الجائحة، كما زادت الإيرادات بنسبة 45% لتصل إلى 137 مليار دولار أميركي».

وعالمياً، أشارت المنظمة إلى أن السياحة الدولية انتعشت بقوة في عام 2023 لتصل إلى 1.3 مليار سائح، أي نحو 89% من الرقم المسجل قبل الجائحة، وذلك بعد ثلاث سنوات من إغلاق الحدود وقيود السفر لاحتواء جائحة «كوفيد-19»، لافتة إلى أن الوجهات السياحية في جميع أنحاء العالم سجلت عائدات للسياحة الدولية بقيمة 1.5 تريليون دولار أميركي، أي ما يعادل 98% من الرقم المسجل ما قبل الجائحة في 2019.

وبحسب أحدث بيانات وزارة الاقتصاد ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى أكثر من 28 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2024، بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى أكثر من 17.6 مليون نزيل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ معدل الإشغال الفندقي في الدولة 79% خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، وهو من بين أعلى المعدلات على المستوى الإقليمي والعالمي، كما وصل إجمالي عدد ليالي نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 60 مليون ليلة خلال الأشهر السبعة الأولى لعام 2024، بنمو نسبته 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الدولة نحو 214.3 ألف غرفة بنهاية يوليو 2024.