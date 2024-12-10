إنتاج دبي من الهيدروجين الأخضر يخفّض 450 طناً من الانبعاثات

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، أن مشروع الهيدروجين الأخضر، أنتج منذ إطلاقه في مايو 2021 نحو 90 طناً من الهيدروجين الأخضر.

وأفادت الهيئة في بيان، بأنه تم استخدام معظم الهيدروجين الأخضر لإنتاج ما يزيد على واحد غيغاوات ساعة من الطاقة الكهربائية الخضراء، باستخدام محرك يعمل بغاز الهيدروجين، ما أسهم في خفض نحو 450 طناً من الانبعاثات الكربونية.

ويعتبر المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.

وينتج المشروع الذي نفذته «ديوا»، بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، وشركة «سيمنس» للطاقة، نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلوواط من الطاقة الكهربائية. وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يسهم مشروع الهيدروجين الأخضر في دعم أهداف الدولة للاستحواذ على 25% من حصة سوق الهيدروجين منخفض الكربون».

وأضاف: «ينسجم المشروع مع جهودنا لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».