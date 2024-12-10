«الإمارات للألمنيوم» تنشئ خلايا صهر بتقنية «EX»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، بدء أعمال التأسيس لإنشاء 10 خلايا اختزال تجريبية، تعمل بتقنية «EX»، الجيل القادم من تقنيات صهر الألمنيوم التي طورتها الشركة، وستستخدم في موقع (الطويلة)، لاستعراض أحدث ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع صناعة الألمنيوم.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في خلايا الاختزال التجريبية التي تعمل بالتقنية الجديدة في النصف الأول من 2025، فيما تستهدف الشركة استخدام تقنية «EX» في عملية التصنيع بحلول عام 2028.

وتهدف التقنية إلى زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 22%.