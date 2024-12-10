95 دولة تشارك في معرض «ميبا» للطيران الخاص

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ10 من معرض ميبا لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، المنصة الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مطار آل مكتوم الدولي في «دبي وورلد سنترال».

وتستمر دورة عام 2024 من المعرض ثلاثة أيام، لتستقبل زواراً من أكثر من 95 دولة، الأمر الذي يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لقطاع طيران رجال الأعمال، في ضوء النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع. ويهدف المعرض إلى تحفيز الابتكار ومعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع، من خلال جدول أعمال متجدد ومزايا وعروض إضافية.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي مؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي أحمد النقبي: «تعكس الدورة الـ10 من معرض (ميبا) لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة النمو والتطور الذي يشهده قطاع طيران رجال الأعمال على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستضيف دورة هذا العام عدداً قياسياً من المشاركين، وتشهد الكشف عن منصات جديدة من شأنها أن تسهم في تحفيز الابتكار، وتعزيز التعاون، ودفع عجلة النمو ضمن القطاع. ويواصل المعرض العمل على معالجة التحديات الرئيسة واستكشاف الحلول المبتكرة، ليستمر منصةً فاعلةً تجمع تحت مظلتها الجهات العالمية الرائدة في القطاع، وتعمل على رسم ملامح مستقبل طيران رجال الأعمال، وترسيخ مكانة المنطقة مركزاً عالمياً للطيران».

وتستضيف الدورة الـ10، مجموعة متنوعة من الجهات العارضة، تشمل أكثر من 145 جهة محلية وإقليمية وعالمية، مع أكثر من 65 جهة تشارك للمرة الأولى، لتسجل الفعالية رقماً قياسياً في عدد المشاركين وتوفر فرصاً فريدة للتواصل والاستكشاف.

وقال المؤسس والمدير الإداري لمجموعة «إمباير» للطيران، باراس داميشا: «تتيح لنا دورة عام 2024 من معرض (ميبا) لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة فرصة فريدة للالتقاء مع مالكي ومستأجري طائراتنا وشركاء الطيران».