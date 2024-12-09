افتتاح المركز الصيني الإماراتي للتبادل التجاري في «إكسبو دبي»

افتتح في «مدينة إكسبو دبي»، المركز الصيني الإماراتي للتبادل الاقتصادي والتجاري. ويهدف المركز الجديد إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لـ«مدينة إكسبو» وبيئة الأعمال المبتكرة لتعزيز مبادرة الحزام والطريق الصينية، فضلاً عن تعزيز جاذبية المدينة كمركز تجاري مبتكر للشركات الصينية.

وأفاد بيان صادر اليوم، بأن افتتاح المركز يأتي بالتزامن مع مرور 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين. وحضر الافتتاح الرسمي السفير الصيني لدى الإمارات، جانغ يمينغ، والقنصل العام للصين، أو بوكيان، وممثلون عن «مدينة إكسبو دبي» ومؤسسات صينية رائدة.

وقال يمينغ، إن «الصين والإمارات شريكان موثوقان ملتزمان بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، ونحن على استعداد للعمل جنبا إلى جنب لتعزيز صداقتنا وتعميق الثقة السياسية وتعزيز التعاون العملي».

وأضاف: «سيضمن المركز الصيني الإماراتي للتبادل الاقتصادي والتجاري استمرار ازدهار شراكتنا الاستراتيجية الشاملة وتحقيق فوائد أكبر لشعبينا».

من جهته، قال المدير التنفيذي في «مدينة إكسبو دبي»، نجيب العلي، إن «(مدينة إكسبو) تقع في قلب مستقبل دبي، وتبرز بسرعة كوجهة عالمية المستوى لجميع الذين يشاركوننا التزامنا بصنع مستقبل أكثر استدامة وازدهارا».

وأضاف: «فخورون بأن نشهد افتتاح المركز الصيني الإماراتي للتبادل الاقتصادي والتجاري، وهو معلم بارز في التاريخ المشترك لبلدينا ورمز مهم لرؤيتنا المستقبلية المشتركة».

ويضم مركز التبادل الاقتصادي والتجاري، الذي يمتد على مساحة تزيد على 4000 متر مربع، معرض «نسج حلم آلاف السنين»، من تنظيم مجموعة تجار الصين بالتعاون مع سينوترانس وجامعة نانجينغ للفنون

يشار إلى أن «مدينة إكسبو دبي»، تضم شركات صينية مبتكرة، بما في ذلك «سينو ترانس» وشركة شاهين. وأسهم إطلاق المخطط الرئيس الجديد لـ«مدينة إكسبو» المزيد من الاهتمام من جانب المؤسسات الصينية التي تجذبها الرؤية المستقبلية لتطور المدينة والقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومركز دبي للمعارض وميناء جبل علي - وهو مركز رئيس في مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى ربط آسيا بأفريقيا وأوروبا عبر شبكات برية وبحرية لتحسين التكامل الإقليمي وزيادة التجارة وتحفيز النمو الاقتصادي.