5000 زائر من 40 دولة لفعاليات منتدى «وورلديف دبي» 2024

تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، اخُتتمت بنجاح فعاليات منتدى «وورلديف دبي» 2024، الملتقى المتخصص بقطاع التجارة الرقمية، الذي استضافته «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة بقطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين «دييز» و«وصل» العقارية.

وشهد المنتدى، الذي نظمته «وورلديف»، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة في قطاعي التجارة عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، مشاركة أكثر من 5000 زائر من 40 دولة، إلى جانب ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية، وعارضين من كبرى الشركات العالمية والمحلية، بما في ذلك «إيباي» (eBay)، و«فتيكس» (VTEX)، و«أمازون سلِر سوسايتي» (Amazon Seller Society)، و«دي أتش أل» (DHL)، و«أرامكس» (Aramex)، و«زاجل»، و«ترينديول» (Trendyol)، و«تريدلنغ» (Tradeling)، و«تيركيش كارغو» (Turkish Cargo)، و«بيغ براندز» (BiggBrands)، و«وورلد فيرست» (WorldFirst)، والعديد من الشركات الأخرى. كما قدّم المنتدى للمشاركين على مدار يومين رؤى معمّقة حول أبرز التوجهات الحالية والمستقبلية على مستوى القطاع، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية ودراسات الحالة والجلسات التدريبية المتخصصة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، الدكتور محمد الزرعوني: «جاءت استضافة (دبي كوميرسيتي)، المنضوية تحت مظلة (دييز)، لمنتدى (وورلديف دبي) 2024، في إطار التزامها بدعم قطاع التجارة الرقمية العابرة للحدود، حيث جمع على مدار يومين أبرز الشركات العالمية الرائدة من مختلف مراحل سلسلة القيمة، ووفر منصة مميزة لتعزيز التعاون على المستوى الدولي».

وأضاف: «نجحنا من خلال هذه الفعالية في بناء شراكات دولية جديدة تهدف إلى دعم استراتيجيات التوسع المستقبلية، ورفد منظومة قطاع التجارة الرقمية على مستوى المنطقة وإمارة دبي على وجه الخصوص بمزيد من المزايا والحوافز الاستثمارية، بما ينسجم مع رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33 لتطوير اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على التكنولوجيا والابتكار».

من جانبه، قال الرئيس التنفـيذي لمنصة «وورلديف»، عمر نارت: «فخورون بالنجاح الكبير الذي حققه منتدى (وورلديف دبي)، الذي لقي إقبالاً منقطع النظير من قبل كامل منظومة قطاع التجارة الرقمية العابرة للحدود على مستوى المنطقة، وهو ما برز بشكل واضح في مستوى جلسات العمل والرؤى القيمة التي قدمتها وفي القائمة البارزة من الجهات العارضة في المعرض المصاحب. ويعود الفضل في هذا النجاح إلى الدعم الاستثنائي الذي وفرته إمارة دبي عبر (دبي كوميرسيتي)، ما أسهم في الوصول إلى واحدة من بين أنجح نسخ هذا الحدث منذ انطلاقته».

وشهد المنتدى توقيع «دبي كوميرسيتي» مذكرتي تفاهم، الأولى مع «أرامكس» و«كويكبوت تكنولوجيس» لإطلاق التشغيل التجريبي لمنصة خدمات روبوتات «كويكبوت» ذاتية القيادة لتوصيل الميل الأخير، والثانية بين «دبي كوميرسيتي» ومجموعة «فينكولوم» لتطوير حلول تقنية مبتكرة تهدف إلى دمج أنظمة إدارة الطلبات والمستودعات مع خدمة «لوجي - فلو» التي تعمل على دمج العمليات اللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنية «البلوك تشين»، إضافة إلى تحقيق التكامل بين الخدمة ومنصة البلوكشين التابعة لجمارك دبي.