مكتب أبوظبي للاستثمار يتعاون مع «بارتانا» في مجال تقنيات المناخ

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن توقيعه اتفاقية شراكة مع شركة «بارتانا»، الشركة الرائدة في مجال تطوير التقنيات المناخية المبتكرة وإحدى الشركات الناشئة في «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف تأسيس مقرها الإقليمي وتأسيس منشأة تصنيع أسمنت متطورة في الإمارة. وسيسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في تصنيع مواد البناء منخفضة الكربون، بما يعزز جهود أبوظبي في مجال الاستدامة. وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات النسخة الافتتاحية من «أسبوع أبوظبي للأعمال».

وتدعم الاتفاقية خطط «بارتانا» في خفض البصمة الكربونية لقطاع الأسمنت والخرسانة العالمي، الذي تبلغ قيمته نحو 400 مليار دولار، ويسهم في ما يقرب من 9% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً. وفي إطار الاتفاقية، ستنتج «بارتانا» أرصدة كربون معتمدة من «فيرا»، الهيئة الرائدة عالمياً في معايير تعويض الكربون، ما يدعم جهود الحد من انبعاثات الكربون، ويسهم في تحقيق أهداف أبوظبي المناخية.

وطورت شركة «بارتانا» حلاً مبتكراً وقابلاً للتطبيق، سيسهم في إعادة صياغة قطاع صناعة الخرسانة. ويعتمد ابتكار «بارتانا» الجديد على استبدال مادة «الكلنكر الأسمنتي»، التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربون، بمركبات المغنيسيوم المستخرجة من المحلول الملحي الناتج عن عملية تحلية المياه، لتسهم في تعزيز الاستفادة من عمليات تحلية المياه عبر تحويل نواتجها إلى مادة أساسية في تصنيع منتج تنافسي من حيث الكلفة، والإسهام في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملية تصنيع الإسمنت.

ومع خطط لتعزيز إنتاجها والتوسع في جميع أنحاء الدولة وخارجها. وبفضل تقنيتها المبتكرة، سيسهم إنتاج «بارتانا» السنوي الحالي في خفض انبعاثات الكربون، بما يصل إلى 798 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل التأثير الإيجابي الذي تحققه غابات بورنيو الاستوائية المطيرة. وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء: «يعتبر الابتكار ركيزة أساسية من ركائز التحول الاقتصادي في أبوظبي. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات رائدة مثل (بارتانا)، نؤكد على أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يتعارض مع تبني أعلى معايير المسؤولية البيئية».