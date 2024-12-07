«كهرباء دبي» تقدم خدمات استباقية لمستخدمي المركبات الكهربائية

تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات ذكية رائدة لمستخدمي المركبات الكهربائية من خلال خدمة «الشاحن الأخضر» التي توفر البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دبي.

وتوفر الهيئة أكثر من 400 محطة «شاحن أخضر» تابعة للهيئة في مختلف أنحاء الإمارة تتضمن ما يزيد عن 730 نقطة شحن، حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في نفس الوقت وذلك في إطار سعيها لتعزيز التنقل المستدام في دولة الإمارات. وعبر خطوات بسيطة يتم إنشاء الحساب وشحن المركبة الكهربائية باستخدام حساب «الشاحن الأخضر» أو خاصية «الزائر».

وبعد تسجيل المركبة الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بمعالجة الطلب بشكل استباقي من خلال التكامل الرقمي، حيث يتلقى المتعامل إشعاراً ترحيبياً يتضمن تفاصيل حسابه الخاص بالمركبات الكهربائية، ومبلغ التأمين ورسوم توصيل بطاقة الشاحن الأخضر، بالإضافة إلى رابط الدفع وتعليمات الشحن.

ويمكن لغير متعاملي «كهرباء دبي» التقدم بطلب للحصول على بطاقة الشاحن الأخضر عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو التطبيق الذكي. وبعد دفع مبلغ التأمين ورسوم توصيل بطاقة الشاحن الأخضر، يتم تفعيل حساب المتعامل الخاص بالمركبات الكهربائية لدى الهيئة. وتمكن خدمة الشحن الذكي للمركبات الكهربائية، المتعاملين الذين يملكون حسابات للمركبات الكهربائية لدى هيئة كهرباء ومياه دبي من شحن المركبات الكهربائية بطريقة ذكية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code المثبت على محطات الشاحن الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي والمتوفرة في مواقع مختلفة في دبي.

ويمكن للمستخدمين غير المسجلين في خدمة «الشاحن الأخضر» اختيار خاصية مستخدم زائر (Guest Mode) واختيار إحدى الباقات المتوفرة لشحن مركباتهم وفق الفترة الزمنية التي يحددها المستخدم وسداد الدفعات والرسوم المستحقة من خلال قنوات الدفع المتعددة التي توفرها الهيئة. وإلى جانب إمكانية شحن مركباتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود في محطات الشحن، يمكن للمستخدمين قراءة الرمز مباشرة عن طريق فتح كاميرا الجهاز الذكي والضغط على رابط الخدمة، واتباع الإرشادات.