13.5 مليار درهم عائدات فنادق دبي في 10 شهور

تجاوزت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي حاجز الـ13.56 مليار درهم خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، مقابل 12.75 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 6.3%، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتم احتساب العائدات استناداً إلى متوسط العائد اليومي للغرفة المتوافرة في عدد الليالي الفندقية المبيعة. ويُعزى الارتفاع الملحوظ في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو الكبير في حجم السوق الفندقية.

ووفقاً لبيانات الدائرة، فإن عدد الليالي الفندقية المحجوزة خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 35.15 مليون ليلة مقارنة بـ34.19 مليون ليلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع معدل العائد على الغرفة المتوافرة بنحو 4% ليسجل 386 درهماً مقارنة بـ373 درهماً.

ووصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي خلال الفترة بين يناير وأكتوبر 2024، إلى 77% في الشهور الـ10 الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 76.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية أكتوبر الماضي، أكثر من 152.5 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألف غرفة فندقية ضمن 818 منشأة في نهاية أكتوبر 2023.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، التي أظهرت استقطاب الإمارة 14.96 مليون سائح دولي خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري (نحو 15 مليون سائح)، مقارنة بـ13.9 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 8%.

وبحسب بيانات للدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوّار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي.