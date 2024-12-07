«موانئ أبوظبي» تضم أصولها الرقمية تحت مظلة «مجموعة مقطع للتكنولوجيا»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس، تغيير العلامة التجارية والهوية المؤسسية لشركة بوابة المقطع إلى مجموعة مقطع للتكنولوجيا، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تيسير التجارة العالمية عبر توظيف حلول الرقمنة.

ويمثل هذا الإطلاق نقطة تحوّل لمجموعة مقطع للتكنولوجيا إلى مؤسسة تركز على تكنولوجيا المستقبل، وقائمة على مبادئ الابتكار والتكامل والاستثمار المدروس، مع الالتزام الراسخ بمواصلة تقديم تجربة معززّة لجميع أصحاب العلاقة، بما في ذلك الموظفون والمتعاملون والموردون وأصحاب المصلحة.

وستشارك مجموعة مقطع للتكنولوجيا، برؤية تهدف إلى رقمنة التجارة، مع القطاع الرقمي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في دمج القدرات المميزة للعلامة التجارية الرئيسة - بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، في محفظة استثمارية استراتيجية تضم شركة «تي تيك» المتخصصة في تطوير واستخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات الجمارك والحدود، وشركة «دبي للتكنولوجيا» المتخصصة في تطوير حلول التجارة والنقل.

كما ستضم المحفظة مشروع مقطع آيلة، وهو مشروع تم الاستحواذ فيه على حصة الأغلبية لرقمنة القطاع البحري في مدينة العقبة الأردنية، إضافة إلى شركة «نيشان»، مزود الحلول والخدمات الأمنية الذكية.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة مقطع للتكنولوجيا، مجموعة موانئ أبوظبي، الدكتورة نورة الظاهري: «تم إطلاق مجموعة مقطع للتكنولوجيا لتدخل حقبة جديدة في مسيرتها، حيث يمكن الآن للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أي مكان في العالم الاستفادة من المزايا الفريدة والقيمة المضافة التي نقدّمها، والخبرة المحلية والدولية التي نملكها، في رقمنة التجارة على امتداد سلسلة القيمة التجارية».

وأضافت الظاهري أن محفظة مجموعة مقطع للتكنولوجيا المتنوعة تتيح للمشاريع والاستثمارات البقاء في الطليعة ضمن عالم سريع التغير، حيث يتعين التكيف سريعاً مع أحدث الابتكارات التكنولوجية.