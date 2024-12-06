منافذ بيع تطرح سلعاً مُنتَجة محلياً بمناسبة عيد الاتحاد

بدأت منافذ بيع في الدولة، أمس، طرح عشرات السلع والمنتجات المصنوعة في الإمارات عبر مختلف فروعها، وذلك في إطار حملة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتد حتى يوم 31 ديسمبر الجاري، تستهدف الترويج للمنتجات المصنوعة محلياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة.

وقال وكيل وزارة الصناعة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسامة فضل، لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر صحافي بالتعاون مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، للإعلان عن المبادرة، إن المبادرة تشمل تخصيص أرفف كاملة لعرض المنتجات المصنوعة في دولة الإمارات طوال ديسمبر، موضحاً أن الحملة تبدأ بـ53 منتجاً أسبوعياً، إضافة إلى طرح تخفيضات وعروض على المنتجات الوطنية، فضلاً عن حصول المستهلكين على نقاط في بطاقات الولاء.

وأضاف أن الوزارة تستهدف توسيع نطاق المبادرة لتشمل منافذ بيع وجمعيات أخرى في الدولة، علاوة على توسيعها لتشمل مختلف الإمارات، مشيراً إلى أن الحملة تم إطلاقها تزامناً مع عيد الاتحاد، لكن الوزارة تستهدف استمرارها إلى فترات أطول بعد أن تشهد تقييماً وتتعرّف إلى إيجابياتها وسلبياتها.

وتابع فضل أن الحملة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بجودة وتنافسية المنتجات الوطنية، وتشجيع المستهلكين من مواطنين ومقيمين على شراء هذه المنتجات، وجعلها الخيار الأول بالنسبة لهم، وبالتالي تشجيع مزيد من الشركات الوطنية على الانضمام إلى المبادرة، وذلك لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، والترويج للمنتج الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.

وبيّن أن الحملة تتكون من مرحلتين، حيث تبدأ الأولى بإضافة المصنّعين المعتمدين لدى «مجموعة اللولو للتجزئة»، للمشاركة في الحملة تحت شعار «اصنع في الإمارات» لترويج المنتجات المصنّعة محلياً، فيما تتضمن المرحلة الثانية دعم المصنعين المحليين والمورّدين المعتمدين لدى المجموعة، للحصول على علامة «صُنع في الإمارات»، حسب متطلبات الوزارة.

وأظهرت جولة لـ«الإمارات اليوم» في منافذ بيع، أن السلع المشمولة بالحملة، تتضمن منتجات غذائية وغير غذائية، مثل المياه والألبان والطحين والسكر، إلى جانب العصائر والتمور والشاي، فضلاً عن المنتجات الورقية والمنظفات، ومساحيق الغسيل وورق الألمنيوم.

بدوره، قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، بهدف الترويج للمنتجات الإماراتية، وتشجيع المصنّعين للحصول على علامة «صُنع في الإمارات» التي تصدرها الوزارة، حيث تتماشى الاتفاقية مع جهود مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة لنمو القطاع الصناعي في الدولة، واستدامة سلاسل الإمداد من خلال توفير الممكنات والمزايا والحوافز للشركات الصناعية في الدولة، و«برنامج المحتوى الوطني» وتحفيز الموردين لمجموعة اللولو للتجزئة على الانضمام للبرنامج.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في الدولة، وضمن جهودها لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ورواد الأعمال، ودعم الشركات التي تأسست في دولة الإمارات، وشهدت نمواً نتيجة البيئة الاقتصادية الجاذبة.

2000 منتج

قال المدير التنفيذي لـ«مجموعة اللولو للتجزئة»، سيفي روباوالا، إن السلع التي تطرحها المجموعة في منافذ البيع التابعة لها في مختلف إمارات الدولة، تصل إلى 2000 منتج، وسيتم إعطاؤها الأولوية في العرض على الأرفف وطرح الخصومات عليها، لتشجيع مزيد من المستهلكين على شرائها، مشيراً إلى أن المستهلكين يشاهدون هذه السلع يومياً في منافذ «اللولو».

وكشف أن «اللولو» تصدّر بعض المنتجات المصنوعة في الإمارات إلى خارج الدولة، لاسيما إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى رغبة المجموعة في تقديم الدعم للشركات المحلية والمنتجين المحليين في الدولة لزيادة مبيعاتهم، وتصدير منتجاتهم إلى الخارج.

. الحملة تستمر حتى 31 الجاري.. وتستهدف رفع الوعي بجودة وتنافسية المنتج الوطني.