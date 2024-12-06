«طيران الإمارات» تشغّل طائراتها المحدثة «بوينغ 777» إلى فيينا

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن خططها لتشغيل طائراتها المحدثة من طراز «بوينغ 777» إلى فيينا، اعتباراً من الثالث من يناير المقبل، ما يجعلها المدينة الرابعة ضمن شبكة الناقلة في أوروبا التي تستقبل طائراتها المحدثة بتقسيم الدرجات الأربع.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان، بأن رحلتها «ئي كيه 125» تغادر دبي الساعة 15:40 لتصل إلى فيينا الساعة 18:50، فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 126» فيينا الساعة 21:45 لتصل إلى دبي الساعة 6:25 من صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وفيينا).

وتضم طائرة «بوينغ 777» بتقسيم الدرجات الأربع، ثمانية أجنحة في الدرجة الأولى، و40 مقعداً في درجة الأعمال بتوزيع (1-2-1)، و24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع (2-4-2) مع مساند رأس قابلة للتعديل في ستة اتجاهات لمزيد من الراحة والمساحة.

يُشار إلى أن «طيران الإمارات» تخدم حالياً النمسا برحلتين يومياً بمزيج من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380»، ما يوفر أكثر من 1000 مقعد يومياً بين دبي وفيينا.

وكانت الناقلة احتفلت أخيراً، بمرور 20 عاماً على بدء عملياتها في النمسا، حيث أطلقت خدماتها إلى فيينا في عام 2004، ونقلت حتى الآن أكثر من خمسة ملايين مسافر على متن 20 ألفاً و500 رحلة بين فيينا ودبي، إضافة إلى رحلات أخرى عبر شبكة الناقلة العالمية.