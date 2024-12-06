«مبادلة» تستثمر في شركة لتكنولوجيا الرعاية الصحية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن توصلها إلى اتفاق لشراء حصة أقلية في شركة «زيليس» (Zelis)، مزوّد الحلول التكنولوجية لقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وتُعد «مبادلة» المستثمر الرئيس، إلى جانب مجموعة من المستثمرين من بينهم «نورويست»، و«هاربرفيست». وستظل شركتا «بارثنون» و«بين كابيتال» المالكتين الرئيستين للشركة.

وقالت رئيس وحدة استثمارات الرعاية الصحية في «مبادلة»، مينا حمودي، إن شركة «زيليس» توفر حلولاً متكاملة للمسائل المتعلقة بنظم المدفوعات في قطاع الرعاية الصحية، تسهم في تبسيط الإجراءات المالية المعقدة.