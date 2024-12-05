الزيودي: اقتصاد الإمارات نما 24 مرة خلال 53 عاماً

قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن اقتصاد دولة الإمارات نما 24 مرة خلال الـ53 عاماً الماضية منذ قيام الاتحاد في عام 1971، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتجارتها الخارجية غير النفطية، ونمو تدفقات الاستثمار الأجنبي، تحدّيا كل التوجهات الخاصة بالاقتصاد العالمي.

وأضاف الزيودي - في كلمته خلال افتتاح أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي - أن الإمارات تستهدف وصول تجارتها الخارجية غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم، وزيادة الصادرات إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031، لافتاً إلى أن الإمارات أبرمت، منذ مايو 2022، اتفاقات تجارة حرة مع 24 دولة، من بينها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ الكامل مع شركاء تجاريين رئيسين مثل الهند وتركيا.

وأوضح الزيودي أن سياسة الإمارات تحقيق نمو في التجارة مع العالم بمعدل يصل إلى ثمانية أضعاف المعدل العالمي، مشيراً إلى أن الإمارات تسير بمعدلات متسارعة في تضمين التكنولوجيات المتقدمة في جميع قطاعات الاقتصاد.

وبيّن أن نمو اقتصاد الإمارات يعتمد على ثلاث دعائم رئيسة: هي التجارة والتكنولوجيا والاستثمارات المستهدفة، مدعومة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والشركات العالمية والمراكز الأكاديمية والتطور الكبير في القطاع اللوجستي والموانئ المتطورة.

من جانبه، كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي، عن أربع خطط واستراتيجيات جديدة لتسريع نمو الأعمال في أبوظبي.

وأعلن الزعابي في كلمته، خلال «الأسبوع»، إطلاق سلطة أبوظبي للتسجيل «ADRA» التي ستكون الجهة المركزية المسؤولة عن منظومة تسجيل الشركات والسجل التجاري، وتبسيط إجراءات ترخيص المؤسسات الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة.

كما أعلن إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بهدف تحقيق مستويات أعلى من النمو والازدهار، مشيراً إلى أن الخطة التي وضعها القطاع الخاص تعد ثمار نقاشات مع الجهات والمؤسسات الرئيسة في القطاعين الحكومي والخاص لوضع خريطة طريق تعزز سهولة ممارسة الأعمال وتسريع النمو في القطاعات الرئيسة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من الازدهار في الأسواق الإقليمية والعالمية، وكشف الزعابي عن مبادرة «مجلس أبوظبي للشركات العائلية» الرائدة، بهدف تمكين الجيل الجديد من قادة هذه الشركات من التعامل مع متطلبات المستقبل، كما أعلن إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، عبر برامج متخصصة ومسارات للتحول الرقمي، ونماذج تمويل مستدامة تُركز على تمكين النمو وتحفيز الابتكار وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال.

«مصدر» تطلق باقتين لتسهيل الأعمال

أطلقت مدينة مصدر باقتين جديدتين من تراخيص الأعمال التجارية المتخصّصة في «أسبوع أبوظبي للأعمال»، هما: «ستارت لايت» Start Lite و«بزنس ون» Business One، وذلك بهدف استقطاب مجموعة متنوّعة من الشركات، وتبسيط عملية إنشاء الأعمال ودعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، من خلال تعزيز الاقتصاد المرن القائم على الابتكار، وتلبّي الباقتان الجديدتان احتياجات محدّدة للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتنامية.

وتقدم باقة «ستارت لايت» المصمّمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال خدمة تأسيس شركة بدءاً من 3500 درهم، وتتيح ممارسة ما يصل إلى ثلاثة أنشطة تجارية من دون تأشيرات، فيما توفّر باقة «بزنس ون» الموجهة للشركات الحالية والناشئة، خدمة تأسيس شركة بدءاً من 17.5 ألف درهم، وتسمح بممارسة ما يصل إلى خمسة أنشطة تجارية، مع تأشيرة مجانية واحدة طيلة عُمر الشركة، ودعم ما يصل إلى ثلاثة مساهمين، مع خيارات لإضافة المزيد بتكلفة إضافية.

. «اقتصادية أبوظبي» تطلق 4 خطط واستراتيجيات جديدة لتسريع نمو الأعمال في الإمارة.