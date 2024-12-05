«الموانئ والجمارك» تطلق أكاديمية دبي اللوجستية رسمياً

نظمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أمس، احتفالاً بمناسبة الإطلاق الرسمي لأكاديمية دبي اللوجستية، الصرح الأكاديمي لدائرة جمارك دبي، وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن أكاديمية دبي اللوجستية ستسهم في توظيف الخبرات المهنية في قطاعات الموانئ واللوجستيات والخدمات التجارية، ما يدعم تمكين التجارة العالمية، وتعزيز دور دبي المحوري في ربط اقتصادات العالم عبر إسهامها في انسياب حركة التجارة العالمية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، إن إطلاق الأكاديمية يواكب ما نشهده من تحول في طبيعة العمل الحكومي، مع استكمال الانتقال إلى العصر الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق في تطوير الخدمات الحكومية عموماً، وفي مجال الخدمات اللوجستية والجمارك على وجه الخصوص.

من جهته، قال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، إن الأكاديمية ستساعد على تنمية وبناء العقول وفق نهج أكاديمي ومهني مبتكر للمواطنين وغير المواطنين.. في السياق نفسه، أشاد المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي، بأهمية الأكاديمية في دعم ملف التوطين، وتمكين الكوادر الإماراتية.