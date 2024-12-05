غرف دبي و «إتش إس بي سي» يعززان توسع الشركات عالمياً

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك «إتش إس بي سي» (HSBC) الشرق الأوسط المحدود، بهدف دعم الشركات المحلية للتوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرة الشركات الدولية على تأسيس وتنمية أعمالها في دبي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه بموجب المذكرة سيتعاون الطرفان لتعزيز الخدمات المصرفية المخصصة للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة، وخدمات أخرى لمجتمع الأعمال في دبي عموماً، بما يسهم في تعزيز نمو الشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة، ودعم قدرتها على التوسع محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وسيقدم بنك «إتش إس بي سي» خدمات تمويل التجارة عالمياً وخدمات فتح حسابات محلية للشركات، بدورها ستدعم غرف دبي متعاملي البنك في العالم الراغبين في الاستثمار بدبي، وتنمية أعمالهم انطلاقاً من الإمارة.

وتأتي مذكرة التفاهم مع «إتش إس بي سي» في إطار «برنامج الشراكات العالمية»، الذي يعزز من جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر ثماني فئات تجارية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي غلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تلتزم غرف دبي بدعم الشركات المحلية للتوسع في الأسواق الدولية الواعدة، ومساعدة الشركات على تنمية أعمالها ونشاطاتها، كما نحرص على تعزيز الجهود المبذولة لتسريع نمو الشركات في مختلف القطاعات واستقطاب الاستثمارات العالمية إلى دبي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ستيفن موس: «عززت دبي مكانتها مركزاً عالمياً رئيساً للأعمال، وينعكس ارتباطها الوثيق مع العالم على نمو تجارتها مع كل الأسواق والممرات التجارية التقليدية والناشئة، لاسيما مع آسيا».

وأضاف: «سيسهم تعاون بنك (إتش إس بي سي)، بما يتمتع به من انتشار دولي، مع غرف دبي، في تعزيز نمو أعمال الشركات في دبي وانطلاقاً منها».

وتسهم مذكرة التفاهم مع بنك «إتش إس بي سي»، الذي يعد أكبر بنك أجنبي في دولة الإمارات مع شبكة فروع عالمية تغطي 90% من التجارة الدولية، في دعم الشركات ومجتمع الأعمال من خلال برنامج الشراكات العالمية، عبر شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية، التي يبلغ عددها 32 مكتباً حول العالم.