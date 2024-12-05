«المركزي»: 29.4 مليار درهم زيادة في أصول القطاع المصرفي خلال شهر

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، عن مواصلة أصول القطاع المصرفي في الدولة تسجيل مستوى قياسي جديد بنهاية أغسطس الماضي، حيث بلغت 4.378 تريليونات درهم، محافظةً بذلك على المركز الأول خليجياً وعربياً.

وبحسب البيانات، ازدادت أصول القطاع المصرفي، خلال أغسطس الماضي منفرداً، بقيمة 29.4 مليار درهم، إذ ارتفعت من أربعة تريليونات و348.6 مليار درهم، في نهاية يوليو السابق، إلى أربعة تريليونات و378 مليار درهم نهاية أغسطس الذي يليه، بنمو نسبته 0.7%.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية كافة، بلغ 11.7 مليارات درهم خلال شهر الرصد، إذ سجل في نهاية أغسطس تريليونين و112.9 مليار درهم، مقارنة مع تريليونين و101.2 مليار درهم نهاية يوليو السابق عليه.

في المقابل، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.2% من تريليونين و736 مليار درهم في نهاية يوليو، إلى تريليونين و740.5 مليار درهم نهاية أغسطس الماضي، بزيادة شهرية قيمتها 4.5 مليارات درهم.

واستمر بذلك تفوق إجمالي الودائع المصرفية على القروض بنهاية أغسطس الماضي، ليصل الفارق بينهما إلى 627.6 مليار درهم لمصلحة الودائع، بما يعكس وفرة السيولة والملاءة المالية للبنوك العاملة بالدولة.

بدوره، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية التي يمتلكها المصرف المركزي، بنهاية أغسطس الماضي، 812 مليار درهم، مقارنة مع 782 مليار درهم نهاية يوليو السابق، بزيادة شهرية قيمتها 30 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 3.8%.

كما أظهرت ميزانية المصرف المركزي إجمالي أصول بقيمة 848 مليار درهم، قابلها إجمالي خصوم ورأسمال بقيمة 848 مليار درهم أيضاً.

وأعلن «المركزي» عن انخفاض إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.1%، من 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو 2024، إلى 888 مليار درهم في نهاية أغسطس 2024، عازياً ذلك إلى انخفاض بمقدار 0.9 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وبمقدار 0.4 مليار درهم في الودائع النقدية.

وبحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس، ارتفع إجمالي عرض النقـد «ن2» بنسبة 0.2% من تريليونين و205.9 مليارات درهم، في نهاية يوليو الماضي، إلى تريليونين و211 مليار درهم في نهاية أغسطس 2024، وترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى ارتفاع بمقدار 6.5 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، متخطياً الانخفاض في عرض النقد «ن1».

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.8% من تريليونين و676 مليار درهم، في نهاية يوليو 2024، إلى تريليونين و696.3 مليار درهم في نهاية أغسطس 2024.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.3% من 718.1 مليار درهم، في نهاية يوليو 2024، إلى 734.9 مليار درهم في نهاية أغسطس 2024.

. 812 مليار درهم الأصول الأجنبية لدى «المركزي».