«سالك» تشارك في منتدى الاستدامة المستقبلية

أعلنت شركة «سالك» - المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن مشاركتها في منتدى الاستدامة المستقبلية 2024، الذي انطلق أمس ويستمر لمدة يومين في «مدينة جميرا» - راعياً رسمياً للتنقل، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إبراهيم سلطان الحداد: «تأتي هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا بتبني الممارسات المستدامة والمسؤولة على المدى الطويل، ورسم ملامح مستقبل أكثر مرونة للأجيال القادمة، عبر تقديم أبرز حلول التنقل الخضراء والابتكارية التي تسهم في التخفيف من الأثر البيئي وتعزيز التنقل الحضري»، وأضاف: «نهدف إلى إطلاق مبادرات فعالة تعالج شتى الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة، لبناء دولة أكثر ازدهاراً واستدامة».