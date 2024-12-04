1.94 مليار دولار مبيعات سوق دبي الحرة في 11 شهرا

أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها سجلت 1.94 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 ، وأنها ماضية قدماً نحو تحقيق هدفها الرامي إلى تجاوز إجمالي مبيعاتها السنوية 2 مليار دولار مع نهاية العام.

ووفق بيان للسوق، سجلت مبيعاتها في نوفمبر فقط 205.67 مليون دولار، ليكون خامس أفضل شهر على الإطلاق من حيث الأداء بالمقارنة مع الأرقام القياسية التي تسجلها السوق في ديسمبر من كل عام، وهو الشهر الذي يصادف احتفالها بالذكرى السنوية لتأسيسها، حيث تكون المبيعات مرتفعة عادة.

وسجل يوم 30 نوفمبر رقماً قياسياً للمبيعات اليومية لهذا العام بواقع 8.46 مليون دولار، بينما حققت مبيعات 29 نوفمبر ثالث أعلى مستوى للعام بمبيعات بلغت 8.24 مليون دولار.

وقال راميش كيدامبي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، "نتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في ديسمبر الجاري، بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها جميع أفراد فريق العمل، وتوقعاتنا قوية، مع قدوم موسم العطلات المزدحم، بإسدال الستار على العام 2024 بأرقام مرتفعة للمبيعات السنوية".

وسجلت مبيعات العطور 362 مليون دولار، بزيادة قدرها 10% بالمقارنة مع عام 2023، فيما زادت مبيعات الذهب 2% بالمقارنة مع العام الماضي، محققة 194.57 مليون دولار، وحققت الإلكترونيات مبيعات قدرها 134 مليون دولار.