الدار العقارية تستحوذ على برج تجاري بمركز دبي المالي العالمي مقابل 2.3 مليار درهم

أعلنت مجموعة الدار العقارية استحواذها على برج تجاري في مركز دبي المالي العالمي من شركة إتش آند إتش للتطوير العقاري، مقابل 2.3 مليار درهم.



وأشارت المجموعة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء، إلى أن الصفقة تعتبر من أكبر صفقات الاستحواذ على الأبراج التجارية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.



وذكرت أن البرج المتوقع اكتماله في عام 2028، سيشمل مساحات مكتبية وأخرى للتجزئة موزعة على 40 طابقا، بالإضافة لجسر مشاة يربطه بمركز دبي المالي العالمي.



يشار إلى أن الدار العقارية كانت قد استحوذت مؤخرا على مبنى 6 فلك المكتبي من الفئة الممتازة في دبي، وأعلنت تطوير مشروع مشترك متعدد الاستخدامات مع مدينة إكسبو دبي.