منافذ بيع تتنافس في «المتاجر المتنقلة» والتوصيل السريع والخدمات الذكية

شهدت أسواق تجارة التجزئة في الدولة، أخيراً، مظاهر تنافسية من خلال إطلاق مبادرات خدمية مختلفة، أبرزها المتاجر المتنقلة، والتوسّع في الخدمات الذكية، فضلاً عن طرح خدمات التوصيل السريع للطلبات عبر منصات المتاجر الإلكترونية.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن إطلاق منافذ بيع مبادرات خدمية جديدة متنوّعة، يصبّ في مصلحة المستهلكين، ويُعد إضافة خدمية مهمة لتسهيل عملية التسوق، مطالبين بالتوسع في تلك المبادرات واستدامتها لتعود بالنفع الأكبر على المستهلكين.

من جهتهم، أفاد مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة، أن تلك المبادرات التي تأتي في إطار الخطط التوسعية لمنافذ بيع، ترفع حدة المنافسة في الأسواق، وتواكب متطلبات المستهلكين ومتغيرات الأنماط الاستهلاكية في الأسواق.

مظاهر إيجابية

وتفصيلاً، قال المستهلك، محمود عبدالتواب، إن تنويع منافذ بيع للمبادرات التي تطرحها بهدف استقطاب المستهلكين يصبّ في مصلحة المستهلكين، كما أنه يعد من المظاهر الإيجابية في الأسواق، لكنه أكد أهمية التوسع في المبادرات الخدمية بين المتاجر، لاسيما الذكية منها، وعدم اكتفاء بعض المتاجر بالعمل بالأنظمة التقليدية فقط.

واعتبر المستهلك، حسن عوض، أن الابتكار في طرح مبادرات منافذ بيع لمبادرات جديدة، مثل إطلاق متاجر متنقلة لتكون بالقرب من الأحياء السكنية، يُعد إضافة خدمية مفيدة للأسر المستهلكة تسهل عملية التسوق، مطالباً بضرورة زيادة تلك المبادرات مع طرح مبادرات أخرى عند الشراء كتخفيضات معينة لا ترتبط بمواعيد الحملات الترويجية المطروحة.

وقال المستهلك، رامي سامر، إنه ليس من المهم طرح مبادرات متنوّعة فقط، لكن المهم أن تكون المبادرات مستدامة وتعود على الأسر المستهلكة بالنفع وبفوائد ذات جدوى، لافتاً إلى أن ارتفاع حدة المنافسة بين منافذ البيع في طرح مبادرات خدمية جديدة، سيؤدي إلى زيادتها وبالتالي استفادة المستهلكين إلى أقصى حد.

واتفق المستهلك، ياسر إسماعيل، مع أهمية التوسع في إطلاق المبادرات الخدمية وتنويعها، داعياً إلى وجود محفزات لتمكين المتاجر أكثر من طرح مبادرات جديدة تواكب متطلبات المستهلكين.

خدمات ذكية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن التنافس بين المنافذ في طرح المبادرات الجديدة يواكب المتغيرات في قطاع تجارة التجزئة ويتماشى مع الخطط التوسعية للمنافذ.

وأوضح أن «التعاونية» توسعت أخيراً في الخدمات الذكية للمستهلكين، منها خدمات جديدة تتيح السداد الذاتي للمشتريات عبر وضع مجموعة من الأجهزة الذكية المخصصة للدفع الذاتي في مختلف فروع «التعاونية»، إضافة إلى إرسال الإعلانات عن حملات العروض الترويجية للمستهلكين عبر تطبيق «واتس أب».

وأضاف البستكي أنه تم تفعيل ميزة جديدة للحصول على بطاقة الولاء «تميز» إلكترونياً عبر «واتس أب»، ما يتيح للمستهلكين سرعة الحصول على البطاقة والاستفادة من الخصومات المتاحة من خلالها.

وذكر أن من ضمن الخدمات الذكية، التي طرحتها «التعاونية» أيضاً، توفير الفواتير الرقمية عبر تطبيقها باستخدام تقنية «كيو آر كود»، من خلال إظهار الرمز على شاشة نقاط البيع، وفور إنهاء عملية الدفع يتاح للمستهلكين مسح الرمز والحصول على الإيصال الإلكتروني الخاص به.

متاجر متنقلة

بدوره، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية» أطلقت مبادرات نوعية مختلفة خلال الفترة الأخيرة، منها المتاجر المتنقلة التي تمت زيادة عددها من أربعة إلى ستة متاجر، مع وجود خطط للتوسع في عددها مستقبلاً وفقاً للطلب على خدماتها، وأضاف أن «التعاونية» أطلقت أيضاً خدمات ذكية جديدة، أبرزها إطلاق الإصدار الحديث من تطبيق «التعاونية» الذي يوفر منصة متكاملة ومتطورة للمستهلكين، تتيح سهولة الوصول إلى أكثر من 200 ألف منتج غذائي وغير غذائي، مع إطلاق خدمة «يلا»، التي تُعنى بتوصيل الطلبات خلال 30 دقيقة وأقل من 60 دقيقة.

توصيل سريع

وفي السياق ذاته، قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن هناك منافسة قوية بين منافذ البيع لطرح عروض للتوصيل المجاني أو التوصيل السريع للطلبات عبر المنصات الإلكترونية للمتاجر، إضافة إلى مبادرات الخدمات الذكية، ما يسهّل عملية التسوق على المستهلكين ويواكب متغيرات الأنماط الاستهلاكية في الأسواق.

ابتكار

اعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن المبادرات المتنوّعة التي تطلقها منافذ البيع، أصبحت أكثر ابتكاراً مع ارتفاع حدة المنافسة، ما يواكب متطلبات الأسر المستهلكة ويدعم توفير خدمات جديدة، تصبّ في مصلحة المستهلكين بالنهاية.

سهيل البستكي:

. التنافس بين المنافذ في طرح مبادرات جديدة، يواكب المتغيرات في قطاع تجارة التجزئة، ويتماشى مع الخطط التوسعية للمنافذ.