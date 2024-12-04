«أوبك بلس» يتجه لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من 2025

قالت أربعة مصادر في تحالف «أوبك بلس» إن التحالف سيمدد على الأرجح في اجتماعه، غداً، أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من 2025، وذلك لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.

ويهدف تحالف «أوبك بلس»، الذي يضخ نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج بالتدريج خلال 2025.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز»: «سيجري تمديد هذا التخفيض على الأرجح إلى الربع الأول»، وطلبت المصادر الأربعة عدم ذكر أسمائها، واستبعد مصدر آخر تمديد التخفيض لستة أشهر.

ويجتمع تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، غداً، لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية الإنتاج.

وعلى الرغم من تخفيضات الإمدادات التي أجرتها المجموعة، ظل «خام برنت» في نطاق 70 إلى 80 دولاراً للبرميل هذا العام، وكان يُتداول، أول من أمس، عند نحو 72 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل أدنى مستوى له في عام 2024 عند أقل من 69 دولاراً في سبتمبر.

ويبلغ حجم تخفيضات أعضاء «أوبك بلس» 5.86 ملايين برميل يومياً، أو نحو 5.7% من الطلب العالمي في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وكان من المقرر أن تأتي زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يومياً، وهو جزء بسيط من الإجمالي، في يناير، من الأعضاء الثمانية المشاركين في أحدث تخفيضات «أوبك بلس» البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، وتأجلت الزيادة من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار.

وقالت مصادر إن المحادثات رفيعة المستوى داخل «أوبك بلس»، قبيل الاجتماع الذي كان مقرراً في الأول من ديسمبر قبل تأجيله، ركزت على مدة إرجاء زيادة الإنتاج.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، عقد اجتماعاً عبر الهاتف، الأسبوع الماضي، مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة في كازاخستان، ألماسادام ساتكالييف، خلال زيارة رسمية للوزير السعودي إلى كازاخستان، كما جرت محادثات في بغداد بين العراق والسعودية وروسيا أمس.