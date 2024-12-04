«ديوا»: مركز البيانات الأخضر يعتمد على الطاقة الشمسية بنسبة 100%

اطلع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، على أعمال التوسعة للمرحلة الثانية من مركز البيانات الأخضر - التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابعة لمجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي - الذي يُعد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

ويعتمد مركز البيانات الأخضر المحايد للكربون، على الطاقة الشمسية بنسبة 100%.

وسيجري تنفيذ المشروع على 10 مراحل بقدرة تتجاوز 100 ميغاواط، لتصل مساحة المركز الحاصل على شهادة «Tier-III» من معهد «أب تايم»، إلى 100 ألف متر مربع.

ويقدّم مركز البيانات الأخضر حلولاً متكاملة توفر الجيل التالي من الخدمات الخاصة بالتحول الرقمي والحوسبة السحابية وخدمات الاستضافة والأمن السيبراني، والمدن الذكية وخدمات إنترنت الأشياء والخدمات الاحترافية والمُدارة.

ويمثل أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، خطوة نوعية تعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر، ونموذجاً للجمع بين التقنيات الرقمية وتقنيات الطاقة، يُشار إلى أن المركز مصمم لتلبية الأهداف المستدامة والبيئية عن طريق توفير بنية تحتية عالمية المستوى لتكنولوجيا المعلومات الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون، التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.