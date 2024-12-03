«جميرا» تتوسّع في إفريقيا عبر وجهتين جديدتين

أعلنت شركة «جميرا»، العضو في «دبي القابضة»، عن عقد شراكة مع مجموعة «ثاندا»، لإضافة وجهتين حصريتين جديدتين، الأولى «جميرا جزيرة ثاندا» الفاخرة، وهي فيلا للاستخدام الخاص في محمية شونجيمبيلي البحرية في تنزانيا، فيما الوجهة الثانية «خيام جميرا ثاندا سفاري» التي تُعد واحدة من أفخم وأرقى وجهات السفاري الخاصة في جنوب إفريقيا، والمكونة من مجموعة من المساكن الفاخرة التي تحمل علامات تجارية، ونادٍ للأعضاء فقط.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الوجهتين تأتيان في إطار خطة «جميرا» للتوسّع في مناطق جديدة ضمن القارة الإفريقية، وتسعى إلى تنفيذها عبر عقد شراكات مهمة مع علامات تجارية أخرى تشترك معها في قيمها التي تحتفي بالتراث والثقافة وحماية البيئة.

ويجسد اسم «ثاندا» نفسه، الذي يعني «الحب» باللغة الزولوية، جوهر التجارب التي تقدمها «جميرا» في الوجهات الجديدة، حيث تم تصميم كل وجهة بهدف تعزيز الروابط العميقة مع الطبيعة والمجتمع المحلي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المؤقت في شركة جميرا، توماس ماير: «استراتيجيتنا في (جميرا) واضحة على صعيد التوسّع والنمو في المستقبل، ولدينا خطة محددة لتحقيقها».

وأضاف: «نريد أن ننمو بشكل مستدام في وجهات جديدة، وتنويع محفظتنا، مع التركيز على العقارات التي تعزّز جاذبيتها للضيوف بتجارب فريدة متجذرة في الثقافة وروح التواصل».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لمجموعة «ثاندا»، بيير ديلفو: «تسعدنا الشراكة مع (جميرا)، التي بثت التفاؤل في فريق (ثاندا) تجاه المستقبل وما يحمله لنا من نجاحات».

وأضاف: «تتمثل مهمتنا المشتركة مع (جميرا) في تقديم تجارب فريدة لضيوفنا مع الاستمرار في الارتقاء بجودة الضيافة إلى آفاق جديدة».