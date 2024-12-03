انخفاض الأسعار وعطلة عيد الاتحاد ينعشان مبيعات المشغولات الذهبية

سجلت أسعار الذهب، نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات بقِيَم راوحت بين ستة و7.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن أسواق الذهب المحلية شهدت نشاطاً في الطلب على مبيعات المشغولات مقارنة بالأسبوعين السابقين، وذلك بدعم من تراجع أسعار المعدن الأصفر إلى معدلات محفزة على الشراء، فضلاً عن تزامن ذلك مع عطلة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، التي تعد طويلة نسبياً، حيث سافر بعض المقيمين لقضاء العطلة في دولهم واشتروا هدايا من المشغولات قبيل السفر.

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 321.5 درهماً، بانخفاض قيمته 7.75 دراهم نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 297.75 درهماً، بانخفاض قدره 7.25 دراهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 288.25 درهماً، بانخفاض بلغ 7.25 دراهم، في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 247 درهماً، بانخفاض قيمته ستة دراهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مجوهرات ليالي»، أنوراج سينها، إن أسواق الذهب المحلية تشهد طلباً على المشغولات والمجوهرات بدعم من تراجع الأسعار وعطلة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه المناسبة أسهمت في تحفيز الطلب على هدايا المشغولات، لاسيما مع طرح عروض تخفيضات في الأسواق بنسب تصل إلى 60%.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق المزيد من الانتعاش في المبيعات بدعم من العطلة التي تسهم بشكل إيجابي في تحريك معدلات الطلب بمنافذ البيع.

من جهته، قال مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن تراجع أسعار المعدن الأصفر بمعدلات كبيرة محفزة على الشراء، أسهم في تنشيط الطلب بمعدلات لافتة على مبيعات المشغولات، خصوصاً مع عطلة «عيد الاتحاد»، إذ أقبل عدد من المتعاملين على شراء هدايا من المشغولات قبيل سفرهم خلال العطلة لقضائها خارج الدولة، إضافة إلى تزايد معدلات الطلب من قبل المتعاملين من المواطنين خلال هذه الفترة.

وأوضح أن طول فترة العطلة وربطها بعطلة نهاية الأسبوع، كان له تأثيرات إيجابية في تنشيط المبيعات في الأسواق بالنسبة للمشغولات الذهبية، أو حتى من منتجات السبائك والعملات.

بدوره، اعتبر مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديلي سون، أن تراجع أسعار الذهب أخيراً كان من العوامل الإيجابية التي انعكست على انتعاش الطلب على مبيعات المشغولات، كما أن تزامن ذلك مع فترة عطلة «عيد الاتحاد» دعم من زيادة الإقبال، لاسيما مع سفر بعض المقيمين لقضاء العطلة في دولهم وشراء هدايا من المشغولات قبيل السفر.

وقال إن طرح بعض المنافذ عروض تخفيضات، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، كان من العوامل الإيجابية أيضاً التي عززت من نمو مبيعات المشغولات بمستويات لافتة خلال الفترة الأخيرة.