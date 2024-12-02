الذهب يسجل أسوأ أداء شهري منذ 14 شهراً

سجلت أسعار الذهب أسوأ أداء شهري خلال نوفمبر الماضي، وذلك منذ شهر سبتمبر 2023، بضغط من موجات بيع قوية عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وتترقب الأسواق، الأسبوع المقبل، بيانات أميركية رئيسة في سوق العمل والإنتاج الصناعي والخدمي، بحثاً عن مزيد من المؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بختام تعاملات يوم الجمعة الماضي بنحو 0.2% أو ما يعادل 5.22 دولارات وصولاً إلى مستويات 2643.16 دولاراً للأونصة. وازدادت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2025، بـ0.61% أو ما يعادل 16.2 دولاراً للأونصة، وصولاً إلى مستويات 2681 دولاراً.