طلاء لتخفيض استهلاك الطاقة وأجهزة لتحسين جودة الهواء وتصاميم هندسية لتقليل الحرارة

شهد معرض «الخمسة الكبار 2024» طرح شركات وأجنحة مشاركة حلولاً ومنتجات مبتكرة حديثة لدعم مظاهر الاستدامة في المشروعات العقارية، أبرزها أنواع للطلاء أو «دهانات» للجدران والأسطح، تتضمن تركيبات تخفض من درجات الحرارة، وتقلل من استهلاك الطاقة، وأجهزة لتحسين جودة الهواء في المباني عبر أنظمة تنقية الهواء من الغازات الخطرة والروائح، و«بلاط سولار»، وهو منتج يجمع بين الطاقة الشمسية والطاقة الحركية. ويولد البلاط الجديد ما يصل إلى 30 ضعفاً من الطاقة مقارنة بالمنتج السابق، واستخدام أنواع أخشاب وتصاميم هندسية في الغرف تقلل من درجات الحرارة، وتسمح بتهوية وإضاءة الغرف بشكل يقلل من استهلاك الطاقة.

وأشار مسؤولو شركات مشاركة في المعرض الذي اختتم أعماله أخيراً بمركز دبي التجاري العالمي، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن أسواق الإنشاءات في الإمارات تشهد نمواً متزايداً في الطلب على حلول دعم الاستدامة في المشروعات العقارية، وذلك بمعدلات نمو بين 15 و20% منذ بداية العام الجاري، ما دعم توجه الشركات لطرح أبرز مستحدثات دعم الاستدامة بالمباني خلال منصات «الخمسة الكبار»، لافتين إلى أن نمو الطلب بمعدلات كبيرة على الاستدامة يرجع لنمو الوعي بين الشركات والمستثمرين، والاستفادة من جدوى العوائد الاقتصادية التي تتيحها تلك الحلول.

وقال المدير العام لمجموعة «ليدينغ هوسبيتاليتي سيرفسيز»، أتول كابيل، إن «الأسواق الإماراتية تشهد طلباً متزايداً على حلول دعم الاستدامة في المشروعات العقارية»، لافتاً إلى أن هناك نمواً في الطلب على تلك الحلول بنسب بين 15 و20% منذ بداية العام الجاري من قبل شركات الإنشاءات.

وأوضح أن «نمو الطلب يرجع بشكل كبير لعوامل تتعلق بنمو الوعي للشركات، وزيادة الطلب من المستثمرين على تلك المشروعات التي تدعم استخدام تلك الحلول، والتوجه للاستفادة من الجدوى الاقتصادية التي تتيحها تلك الحلول، مثل توفير فواتير استخدام الطاقة ودعم كفاءة الأبنية».

وأضاف كابيل، أن «المجموعة طرحت أنواعاً لطلاء أو دهانات تم تطويرها لتعمل على تقليل درجات حرارة الأسطح والجدران والأرضيات، وبمعدلات تقل بفروق تصل إلى نحو 20 درجة مقارنة بالأسطح الأخرى العادية غير المطلية، إضافة إلى تقنيات تسمى (أي بينت) و(أي فيلم) التي تحسن استهلاك الطاقة في المباني عبر تقليل امتصاص الحرارة إلى أدنى حد، إضافة إلى تقنيات (أي سيراميك) المبتكرة، التي تخفف من حدة التشبع بالمياه في المناطق الحضرية، وتقلل درجة حرارة الأسطح».

وأشار مدير العمليات في شركة «باور أس بارييس»، ريتشارد ليفري، إلى أن «الشركة طرحت تصميمات مبتكرة لغرف المباني باستخدام أنواع أخشاب تقلل من استخدام الطاقة، عبر زيادة التهوية، وتقليل درجات الحرارة»، لافتاً إلى أن «التصميمات الهندسية للمباني تسمح بتقليل استخدام الطاقة وتكييف الهواء، وإعادة تدوير المياه المستخدمة بالحمامات والمطابخ، وترشيد استهلاك المياه».

وأوضح أن «نمو الطلب على الاستدامة يرجع لعوامل أبرزها التوجه للاستفادة من الجدوى الاقتصادية لحلول الاستدامة، وزيادة الوعي بمدى أهميتها».

وقال مدير العمليات في شركة «ويتيم»، اندري ناجيلري، إن «نمو الطلب على حلول الاستدامة في أسواق الدولة والمنطقة بمعدلات كبيرة، يعد من أبرز توجهات المشروعات العقارية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما حفز الشركات والأجنحة على التوسع بطرح حلول أكثر ابتكاراً، وتقنيات تدعم استخدامات الاستدامة».