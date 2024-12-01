الإمارات مركز عالمي رائد للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، مستفيدة من استثمارات ضخمة في قطاعات الاتصالات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي العالمي، وتسريع الاقتصاد الرقمي.

وتعدّ الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تبنّت الحلول الرقمية، التي أسهمت في تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات الذكية، كما تصدّرت الدولة مؤشرات التنافسية الرقمية إقليمياً وعالمياً، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وشبكات الألياف الضوئية التي تغطي معظم أنحاء الدولة.

وبواحد من أعلى معدلات انتشار الإنترنت في العالم، أصبحت دولة الإمارات سوقاً مزدهرة للوسائط الرقمية والتجارة الإلكترونية، والتقنيات الذكية، كالواقع الافتراضي والواقع المعزز، حيث وصل معدل انتشار تقنية الواقع الافتراضي والمعزّز في الدولة إلى نحو 70% خلال العام الجاري، بحسب تقرير «ستاتيستا» المختصة في بيانات السوق والمستهلكين.

وتبوّأت الدولة مراكز الصدارة عالمياً في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، إذ أشار تقرير الحكومات الإلكترونية 2024، الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%.

وأظهر التقرير تقدّم الدولة بـ34 درجة في مؤشر رأس المال البشري، منتقلة من المركز الـ44 إلى المركز الـ10. وحققت الإمارات المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.

وعززت الدولة مكانتها الريادية كحاضنة للشركات الناشئة والرقمية الجديدة، وذلك عبر الجمع بين قاعدة العملاء الكبيرة والبنية التحتية الرقمية المتطورة، التي سرّعت نمو أعمال الشركات، وسخّرت أفضل الممارسات الرقمية والمبتكرة لتعزيز هذا النمو.

وفي هذا الإطار، كشفت بيانات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن الشركات الرقمية في الإمارة يبلغ معدّل نموها نحو 30%، مقارنة بـ15% لنمو الشركات التقليدية في دبي، حيث بلغ عدد الشركات الرقمية في دبي وحدها - بفضل هذا التسارع - 120 ألف شركة.

وأوضح تقرير صادر عن مجموعة «IMARC» الدولية، أن حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات يشهد نمواً متواصلاً بفضل مواصلة تبنّي أحدث التقنيات، إذ بلغ حجم السوق العام الماضي نحو 5.3 مليارات دولار، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى 12.5 مليار دولار بحلول عام 2032.