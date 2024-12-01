افتتاح 1969 غرفة فندقية فاخرة في دبي خلال 10 أشهر

شهدت السوق الفندقية في دبي افتتاح 1969 غرفة فاخرة جديدة خلال 10 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الغرف الفندقية من فئة «الخمس نجوم» إلى 53 ألفاً و778 غرفة بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 51 ألفاً و809 غرف في نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد المنشآت الفندقية من فئة «الخمس نجوم»، من 157 منشأة بنهاية العام الماضي، إلى 168 منشأة بنهاية أكتوبر الماضي، وبمعدل وصل إلى 11 منشأة جديدة خلال 10 أشهر.

وتستحوذ الفنادق من فئة «الخمس نجوم» على 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية البالغة طاقتها أكثر من 152.2 ألف غرفة بنهاية أكتوبر 2024، وسجلت المنشآت الفاخرة من فئة «الخمس نجوم» معدلات إشغال بلغت 75% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، التي أظهرت استقطاب الإمارة 14.96 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ13.9 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 8%.