«3 أيام من التخفيضات الكبرى» ترفع زخم الإقبال على مراكز التسوّق في دبي

أسهم انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» أمس، في رفع زخم إقبال المستهلكين على مختلف مراكز التسوّق في دبي.

ورصدت «الإمارات اليوم»، مظاهر إقبال كبيرة من مستهلكين على متاجر للملابس والأجهزة الإلكترونية، ضمن العروض التي أعلنتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمشاركة 3000 متجر مشارك، و500 علامة تجارية، وبنسب تخفيضات تصل إلى 90%، في الفترة من 29 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تمديد فترة التخفيضات لأربعة أيام.

بدورهم، قال مستهلكون إن مواكبة العروض لفترة عطلة عيد الاتحاد وقبيل عطلة منتصف العام الدراسي وموسم العطلات خلال ديسمبر، من المظاهر الإيجابية لشراء الهدايا والمتطلبات الأسرية، لافتين إلى أنه من المهم تمديد فترة العروض والاستمرار في الحفاظ على الـ«أربعة أيام» للتخفيضات بما يدعم فرصاً كبيرة للأسر للتسوق خلال فترة التخفيضات.

فيما اعتبر مسؤولان في تجارة التجزئة، أن زيادة أيام العروض تدعم نمو المبيعات، خصوصاً مع المظاهر الإيجابية للإقبال.

وقال المستهلك حازم سميح، إن «إطلاق عروض التخفيضات الكبرى قبيل عطلة عيد الاتحاد، وقبل موسم العطلات المقبل، خلال شهر ديسمبر يوفر فرصاً كبيرة للأسر المستهلكة لشراء الهدايا ومستلزمات موسم العطلات، خصوصاً مع تمديد العروض لفترات إضافية».

وأوضح المستهلك محمود عمر، أن «تمديد أيام (التخفيضات الكبرى) للمرة الأولى، من المظاهر الإيجابية التي تلبي مطالب المستهلكين، ومن المهم الاستمرار في الحفاظ على تلك المظاهر، مع محاولة تمديد فترة العروض، حتى ولو بشكل جزئي، خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن أعداداً كبيرة من الأسر لاتزال منشغلة بامتحانات منتصف العام».

وأضاف المستهلك هاني حامد، أن «طرح العروض خلال الفترة الحالية، وتمديدها للمرة الأولى لأربعة أيام بدلاً من ثلاثة، من المظاهر الإيجابية، لكن موسم العطلات المقبل، بحاجة إلى التمديد لفترات أطول، حتى يتمكن المستهلكون من شراء الهدايا والمستلزمات، خصوصاً أن أغلبية الأسر تسافر خارج الدولة خلال شهر ديسمبر لقضاء العطلة في مناطق خارجية».

وأوضح المستهلك أحمد عبدالرحيم، أن «العروض من المظاهر الإيجابية، خصوصاً أنها تأتي خلال فترة عطلة عيد الاتحاد، لكنه من المهم تمديد بعض العروض حتى يتسنى للأسر الشراء على فترات أكبر، عقب انتهاء امتحانات منتصف العام في المدارس».

من جهته، قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل منافذ تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن «زيادة أيام عروض التخفيضات الكبرى، للمرة الأولى، إلى أربعة أيام بدلاً من ثلاثة، كالمعتاد، ستكون لها تأثيرات إيجابية مهمة على دعم نمو المبيعات بمعدلات أكبر في قطاع تجارة التجزئة بدبي، خصوصاً أن أيام التخفيضات تواكب أيام عطلة طويلة مع نهاية الأسبوع وعيد الاتحاد».

وأشار مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل متاجر للملابس والأحذية، محمد بشير، إلى أن «اليوم الأول للتخفيضات الكبرى، شهد معدلات إقبال كبيرة من المستهلكين، خصوصاً على تخفيضات الملابس، لاسيما مع اقتراب الموسم الشتوي»، لافتاً إلى أن «زيادة أيام العروض تدعم انتعاش المبيعات».