القمة العالمية للصناعة تنطلق 5 ديسمبر

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن دورتها لعام 2024 ستُقام في 5 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

وتعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، منصة عالمية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني، لبحث سبل تعزيز أطر السلامة في القطاع الصناعي وبناء منظومة بيئية صناعية أكثر أماناً وفاعلية.