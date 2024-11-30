«طلبات» تجمع 7.5 مليارات درهم في أكبر اكتتاب بالإمارات خلال العام الجاري

جمعت «دليفري هيرو» لخدمات التوصيل نحو 7.5 مليارات درهم (مليارا دولار) من الطرح العام الأولي لحصة 20% من أسهم وحدتها «طلبات هولدينغ بي إل سي» في سوق دبي المالي، بعدما حددت السعر النهائي للسهم عند الحد الأعلى للنطاق، وفق بيان نشرته الشركة الألمانية أمس الجمعة، ليصبح بذلك أكبر اكتتاب في الإمارات هذا العام. وكانت الشركة الألمانية تستهدف في الأساس طرح 15% من وحدتها في الشرق الأوسط، لكنها زادت حجم الطرح وسط طلب قوي.

وبحسب البيان، فإنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.60 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 37.3 مليار درهم (10.1 مليارات دولار).

وبلغ إجمالي العوائد المحققة من الطرح 7.5 مليارات درهم (مليارا دولار)، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات.

واستجابة للطلب الهائل من المستثمرين، والذي شمل عدداً من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، تم زيادة حجم الطرح ليصل إلى 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة).

وسجل الطرح إنجازاً قياسياً بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجية عالمياً في عام 2024، حتى الآن، وأكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، حتى الآن، وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي (الإدراج) في 10 ديسمبر المقبل، أو قريباً من ذلك تحت الرمز «TALABAT».

وأقرّت الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 4.657 مليارات سهم، أي ما يعادل 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة.

وكان قد تم الإعلان في 27 نوفمبر 2024 عن زيادة إجمالي حجم الطرح خلال فترة البناء السعري للسهم، لاستيعاب الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.

وحقق الطرح نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات، في ضوء ارتفاع عدد طلبات الاكتتاب من مستثمرين دوليين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل.

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، ستبلغ القيمة السوقية لشركة طلبات عند الإدراج نحو 37.3 مليار درهم (نحو 10.1 مليارات دولار). وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى في الأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في السادس من ديسمبر 2024، ومن المتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في التاريخ نفسه.